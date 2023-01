Baracaldo no ha entendido que lo de los niños no es con comunicados: Juan P. Calvás

Concha Baracaldo no ha entendido que restablecimiento de derechos de niños no se hace con comunicados: Juan Pablo Calvás

Tras la publicación de la investigación de Univisión sobre la grave situación que se está presentando en San José del Guaviare, en donde niñas indígenas de la comunidad Nukak están siendo violadas presuntamente por civiles y militares, La W ha intentado comunicarse con el ICBF para buscar respuestas sobre el tema.

Sin embargo, solo un mes después de la investigación del periodista Gerardo Reyes, el ICBF se pronunció a través de un comunicado, en el cual aseguró que una comisión especial se desplazó al Guaviare para verificar la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes.

A propósito de esto, Juan Pablo Calvás, editor general de W Radio, y Julio Sánchez Cristo, director de la emisora, conversaron sobre esta problemática y el manejo que ha tenido el Gobierno Nacional, en especial el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, frente al tema.

“Hay que hacer hincapié sobre algo y es que el tema de la infancia no es menor. Aquí, tanto el defensor del Pueblo, con sus respuestas un tanto gaseosas, así como el comunicado del ICBF, dejan en evidencia un tema que es muy delicado”, dijo Juan Pablo Calvás.

Agregando que “parece que el ICBF y su directora, Concepción Baracaldo, no han entendido que la misión que tienen ellos es la del restablecimiento de los derechos de los menores de edad, y ese es un proceso que no es cualquier cosa, eso no se hace a través de comunicados, ni de articulaciones”.

“El restablecimiento de derechos para menores, que es para lo que está el ICBF, es una labor urgente que se tiene que dar por parte de esa institución para que cualquier menor que vea vulnerado sus derechos en cualquier circunstancia vea cómo estos derechos se reestablecen”, puntualizó.

De igual manera, Calvás fue tajante al resaltar la falta de experiencia de Baracaldo en la niñez. “Ella no sabe qué es restablecimiento de derechos.”

Escuche el editorial de Juan Pablo Calvás en La W a continuación: