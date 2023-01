ONG sobre los niños en el Guaviare: “les dan bóxer cuando ya no aguantan el hambre”

María Eugenia Rivera, directora de la Fundación Santuario del Sol, habló en La W sobre la labor que adelantan en San José del Guaviare con los niños y niñas indígenas que estarían siendo abusados sexualmente.

Según explicó Rivera, se ha tratado de comunicar con el Bienestar Familiar, sin embargo, “me dicen que no es tan fácil y que se sale de las manos, que la cultura y muchas cosas que si uno está en el territorio uno empieza a encontrar soluciones”.

De igual forma, aseguró que “estamos hablando de seres humanos en condiciones muy vulnerables, ellos son otra cultura, tienen otra forma de vivir y viven en medio de muchas carencias, para trabajar con ellos tienes que quererlos”.

En cuanto a las condiciones en las que encuentran a los niños que ayudan, Rivera especificó que “los niños usualmente se volvieron parte del paisaje, cuando yo llegué a San José hace 7 años, encontré a 4 niñas buscando en la basura, pero me di cuenta de que no eran las únicas, los niños dormían en los andenes y esa fue una realidad que me chocó bastante (…) traté de ayudarlos de muchas maneras”.

En esa misma línea, contó que desde el 2021 tomó la decisión de ayudar a los niños con la alimentación y ese fue su primer acercamiento con los niños. Desde allí se abrió la casa taller Centro del Corazón.

“Cuando nosotros estábamos repartiendo comida hubo diferentes maneras para interferir y sacarnos para que no repartiéramos comida (…) son personas inescrupulosas que los utilizan, de hecho, a las niñas les dan bóxer cuando ya no aguantan el hambre, ellas lo reciben y una vez están drogadas es cuando viene gente inescrupulosa”, agregó.

Por último, expresó que “este suceso espero que sirva para cambiar la realidad de los niños en el Guaviare, ya es hora de que esto cambie, este flagelo lleva más de 13 años”.

Escuche la entrevista completa a continuación: