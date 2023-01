Socio de Emilio Tapia habría falsificado documentos en otros contratos con MinTIC

Sigue La W revela los tentáculos del escándalo de Centros Poblados en otros procesos de contratación estatal en Colombia. El principal socio de Emilio Tapia en el negocio con el que se perdieron 70.000 millones de pesos, tuvo más de 30 contratos con diferentes entidades en el país y en algunos de ellos presentó documentos, firmas y hasta un compromiso anticorrupción falso.

En total se ha ganado más de 100.000 millones de pesos en contratos en todo el país.

Hace siete días la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres de los implicados en el caso de corrupción conocido como Centros Poblados, con el que se buscaba llevar internet a las escuelas de las zonas apartadas del país y que fue revelado por la W Radio.

Noticia Fsicalía Ampliar

Dentro de esas acusaciones apareció el nombre del señor Juan Carlos Cáceres Bayona, el principal socio de Emilio Tapia en el consorcio que conformaron con cuatro empresas: tres de Tapia y una de Cáceres, a quien se le imputa el delito de peculado por apropiación.

Juan Carlos Caceres Ampliar

Emilio Tapia Ampliar

La empresa del señor Cáceres Bayona es la famosa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la información de Colombia, también conocida como Funtics, antes Novotics y fue con la que se logró demostrar experiencia para poderse quedar con el contrato por un billón de pesos que terminó en un escándalo.

A pesar de tener esa experiencia y de que Juan Carlos Cáceres se jactara en las declaraciones que después del escándalo dio a los entes de control, de ser un empresario que se ha encargado de llevar redes de comunicación a muchas partes de Colombia, pues en el caso del contrato de Centros Poblados con MinTIC no cumplió, no ejecutó, no instaló los equipos y en cambio sí se apropió de una parte del anticipo por 70.000 millones que le entregaron a la Unión Temporal.

Una investigación de la Silla Vacía sobre él, en agosto de 2019, explicó cómo se convirtió en un gran contratista del Estado, que contaba con la ayuda de políticos y que incluso era un comodín al que le daban de todo tipo de procesos: “redes de internet, programas de bilingüismo, de emprendimiento, de dotación de mobiliario tecnológico y hasta de piscinas acuícolas”.

Artículo Silla Vacía Ampliar

Su conducta es tal vez la más grave porque junto con Emilio Tapia fueron quienes se quedaron con la plata que era para los niños. Para lograrlo, Cáceres habría hecho creer a los funcionarios del MinTic que tenía un contrato con NUOVO SECURITY LLC, una compañía de responsabilidad limitada con sede en Delaware Estados Unidos, en donde supuestamente compró los equipos que iba a importar al país.

El problema es que esa era una empresa que se constituyó en 2017 para importar unos equipos de seguridad, pero después Cáceres la siguió utilizando sin el consentimiento del representante legal, el señor Efraín González, quien fue suplantado en todos los papeles y firmas que Centros Poblados firmó con NUOVO SECURITY LLC.

Documentos Centros Poblados, firmas Efraín Ampliar

Firma Efraín Ampliar

Documentos Centros Poblados Ampliar

Firma Efraín 2 Ampliar

Pues bien, Sigue La W investigó y encontramos que en el caso Centros Poblados no fue la primera vez que el señor Cáceres tuvo esa supuesta relación con NUOVO SECURITY LLC, la empresa a la que le compra equipos de última tecnología para traerlos a Colombia.

En 2020, unos meses antes de ganarse el contrato con Centros Poblados, Funtics se ganó otro en alianza con la empresa Dialnet de Colombia con la que conformó la UT Conexión Caribe, también con el Ministerio de las TIC. Allí fue favorecido con 25 mil 536 millones de pesos para “Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región Nororiente, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura”.

Contrato conexión Caribe Ampliar

El problema es que este contrato, que también era de aporte como el de Centros Poblados, no fue ejecutado por Cáceres ni por la otra empresa del consorcio, sino que subcontrataron por 9.512 millones de pesos, oh sorpresa, a NUOVO SECURUTY LLC , la empresa de Estados Unidos que como ya lo hemos contado, también era de él, aunque la hacía pasar como una compañía de Efraín González.

Contrato conexión Caribe Con Nuovo Ampliar

Lo más grave es que en medio de esa operación de subcontratación, Cáceres también habría falsificado todos los papeles de la oferta de NUOVO SECURITY para obtener el contrato con Conexión Caribe. Estamos hablando del contrato, de los certificados y hasta de un compromiso anticorrupción que también tendría una firma falsa.

Ampliar

Revisamos los documentos que aparecen en ese proceso y en efecto, no hace falta ser grafólogo para darse cuenta que todas las firmas del señor Efraín González están escaneadas y son idénticas en cada uno de ellos, aunque una persona nunca firma igual. Incluso, esas firmas son las mismas que ya les mostré y que también aparecen con los archivos de Centros Poblados.

Lavado de activos firma Efraín Ampliar

Compromiso anticorrupción Ampliar

Hay un detalle que llama la atención y es que encontramos esta carta en la que el señor Juan Carlos Cáceres Bayona le entrega todo el poder a Efraín González para que firme todos los documentos relacionados con propuestas, adquisición de equipos, celebración de contratos. Pero, ¿por qué alguien tendría que firmar a nombre de Cáceres, pero con otra empresa? Porque en ese papel Cáceres está reconociendo que NUOVO SECURITY es de él.

Poder a Efraín. Ampliar

Es decir que en este caso y en el de Centros Poblados también se contrató él mismo. Hizo maniobras para subcontratar una empresa que también es de él.

Juan Carlos Cáceres podría desvirtuar la teoría de que las firmas son falsas si no fuera porque este medio conoció también las decenas de denuncias que el mismo señor Efraín González ha puesto en todos los entes de control asegurando que nunca firmó nada y pidiéndoles que investiguen.

Denuncia 1 Ampliar

Denuncia 2 MinTIC Ampliar

Denuncia 3 Ampliar

Denuncia 4 Ampliar

Hay una particular que causa inquietud y esta solicitud al MinTIC en donde la cartera le responde, después de varios meses de haber hecho la consulta, que no tienen en ninguno de sus registros al señor Efraín González ni a NUOVO SECURITY, como contratistas o subcontratistas o proveedores, cuando el documento que antes presentamos es claro en demostrar lo contrario.

Respuesta MinTIC Ampliar

Sigue La W encontró que esos no son los únicos procesos que se ha ganado Funtics, la empresa de Juan Carlos Cáceres Bayona. Entre 2016 y 2021 tuvo 30 contratos con entes territoriales como la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico. En total todos suman 53.000 millones de pesos.

Otros contratos Ampliar

Cabe recordar que una de las empresas de Cáceres, Niu Telco, también fue la protagonista de una investigación de la Contraloría General de la República por un contrato para llevar cursos de inglés a la Guajira dirigido a más municipios de los que tiene el departamento. Con ese proceso, que involucraba 11.500 millones de pesos, aún no ha pasado nada.