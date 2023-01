“Es un orangután”: presidente de la Aso-CDA sobre polémico nuevo seguro

El presidente de la Aso-CDA, Gonzalo Corredor, habló para los micrófonos de Contrarreloj sobre la polémica que se creó alrededor de los Centros de Diagnóstico Automotor con la Ley que les ordena un seguro obligatorio a vehículos particulares en caso de daños a terceros.

Con esta Ley, serían más de 13.000 centros de diagnóstico automotor los afectados, y por este motivo, Corredor expresó que esa legislatura sería imposible de cumplir.

“No es un mico, es un orangután. Eso imposible de poder cumplir porque no hay los recursos y encima, porque nos ponen a cubrir algo que no nos atañe”, enfatizó.

Por la misma línea, mencionó que la labor de estos centros es “darle un seguro de choque simple” a estos vehículos.

También, Corredor mostró su molestía con el tema diciendo que “nos ponen a cubrir a un conductor que maneja mal, que se emborrachan y es irresponsable; es una ley de imposible cumplimiento”.

Además, explicó que esta ley es un riesgo para el negocio. “Eso pone en riesgo la sostenibilidad del negocio y haría desaparecer a los centros de diagnóstico automotor. Tenemos una reunión la próxima semana con el ministro de Transporte en donde le vamos a manifestar que no se puede cumplir y si nos hace cumplirla, nos trocaría cerrar rejas, apagar la luz y no prestar el servicio”.

Finalmente mencionó que la implementación de esta Ley, haría que la evasión de este tipo de seguros aumentara.

“No pueden poner a pagar un tercero la responsabilidad de otra. Esto haría que se evadiera mas la obligación de pagar seguiros obligatorios”, sentenció.

