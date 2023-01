“No he decidido si ser candidato en las próximas elecciones”: Hugo Ospina

Tras los bloqueos al acceso del Aeropuerto el Dorado en la ciudad de Bogotá en la noche y madrugada de este viernes, 20 de enero, el líder del gremio de los taxistas, Hugo Ospina, confirmó que está considerando una posible candidatura en las siguientes elecciones regionales de 2023.

“Aún no he tomado una decisión. A uno le rondan muchas ideas en la cabeza cuando hay elección, pero no he tomado ninguna decisión. Yo no he dicho que me vaya a presentar como candidato, pero no he tomado la decisión” concluyó Ospina.

Recordemos que fueron cerca de seis horas horas que duró cerrada la principal vía de entrada al Aeropuerto el Dorado de Bogotá, lo que provocó un gran caos vehicular en la calle 26 que dificulta el acceso de miles de usuarios a la terminal aérea.

A lo que el líder del gremio respondió afirmando que el bloqueo fue espontáneo y se presentó después de que un compañero denunció la inmovilización de su vehículo tras el abandono del mismo. Los demás compañeros respondieron al llamado y procedieron a hacer el bloqueo.