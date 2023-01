Advierten que todos los colombianos terminarán pagando congelación precios de peajes

La Cámara Colombiana de Infraestructura se pronunció nuevamente frente al decreto que se generó desde el Gobierno y con el que se decidió congelar los precios de los peajes durante este 2023 con valores del 2022.

Ante el escenario, el gremio de la infraestructura se mostró preocupado frente los impactos que tendrá la medida.

Inicialmente, expuso que la medida sin duda alguna “refleja en un cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera, justamente, se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada”.

Así mismo, aclaró que lo que el Gobierno deberá compensar a las concesionarias por el dinero que dejarán de recibir este año ante el congelamiento, será de un billón de pesos y no medio billón como se había hablado inicialmente.

De esta misma forma, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, dejó claro que todos los colombianos que no hagan uso y no transiten las vías, deberán pagar el dinero que se dejará de percibir ante el congelamiento en los precios de las estaciones de peajes.

En sus declaraciones, el líder gremial dijo: “eso mirémoslo más bien desde la perspectiva que a cambio del modelo concensional donde la filosofía del modelo está sustentada en el hecho de que paga quien usa el proyecto, quien utiliza, quien aprovecha las características del proyecto, la carretera, etc., eso cambia sustancialmente porque al financiarnos ahora o financiar estos faltantes con fondos del presupuesto nacional o recursos del Fondo de Contingencias pues se rompe ese principio y ahora van a pagarlo los colombianos que no usan algunas carreteras la financiación de esas carreteras”.

A pesar de lo dicho anteriormente, la CCI se mostró confiada en lo expresado por parte del Ministerio de Hacienda que aseguró que garantizará los recursos para responder a las concesionarias, lo que a su vez aseguró que será indispensable para que los financiadores e inversores de las vías concesionadas en el país, para próximos proyectos no pierdan la confianza y no caigan en la incertidumbre de no encontrar seguridad jurídica dentro de los proyectos y sigan apostando en el futuro a las nuevas carreteras que se deberán hacer en el país.

Así mismo, el gremio constructor aseguró que hasta el momento no hay ninguna empresa o concesionaria que esté pensando en demandar al Gobierno o al decreto de congelación de precios de los peajes y que por el contrario esperan entablar nuevos diálogos con el Ministerio de Transporte donde puedan encontrar acuerdos para futuros escenarios como el registrado en este inicio de 2023.