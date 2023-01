¿Por qué no se ha podido posesionar la viceministra de Cultura?

Hace cuatro meses Sigue la W recibió una denuncia anónima según la cual la viceministra de cultura designada no se podía posesionar porque tenía una sanción disciplinaria y además porque supuestamente estaba asintiendo a la entidad con funciones y personal a su cargo.

Aunque lo segundo no fue confirmado oficialmente, sí evidenciamos que había una sanción disciplinaria de primera instancia por parte de la Personería y confirmada en segunda instancia por parte de la Procuraduría consiente en una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos.

Esta sanción recordemos corresponde a un proceso cuando fue directora general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en octubre de 2016 durante la administración del entonces alcalde Gustavo Petro por supuestas irregularidades en un contrato para producir un video institucional.

Hoy le hacemos seguimiento a esta denuncia anónima, porque supuestamente estaría cumpliendo algunas funciones en el Ministerio de Cultura y consultamos nuevamente la información de antecedentes disciplinarios, tanto en la Personería como en la Procuraduría aparece vigente y activa la sanción disciplinaría.

Consultamos a la viceministra designada para saber de dicho proceso disciplinario y de la información que da cuenta de actividades que ella estaría desempeñando en el Ministerio de Cultura y nos indicó que hemos sido imprecisos con ella y que hay un proceso de revocatoria de la sanción de 10 años, entre otras porque existe un auto del entonces procurador Fernando Carrillo que la absuelve de toda responsabilidad.

Este auto tuvo que haber sido notificado y en consecuencia la señora María Eugenia no debería aparecer en el registro de antecedentes disciplinarios, por eso averiguamos en la Procuraduría y de allí nos confirman que dicho auto no aparece en el expediente, y por tal razón es que se encuentra vigente la sanción.

De la Procuraduría no se entiende es que existan dos fallos, uno inhabilitando y otro absolviendo, es por eso que le ha pedido a la Fiscalía General que se investigue qué pasó en dicho proceso, por qué hay dos decisiones y una no aparece en el expediente.

En cuanto a funciones que estaría ejerciendo como viceministra y con funcionarios a su cargo y nos aseguró que no trabaja en el Ministerio

“No laboro en el Ministerio de Cultura. Contribuyo con los temas del San Juan de Dios como voluntaria, tal como lo he hecho desde 2012.

Aporto a los centros históricos desde que inició mi trayectoria laboral en este tema.

Escribía en la Silla Vacía e, infortunadamente, desde cuando me designaron no lo hago.

Ha sido lamentable que La W sea la voz de quienes pretenden expulsarme de mi tema de trabajo, en lugar de aplicarse a estudiar mi trayectoria”

En octubre cuando nuestro productor, Carlos Contreras investigaba sobre un proyecto hotelero llamado “los tres potrillos” en Barichara, Santander, estaba buscando alguna voz que se pronunciara del caso en el Ministerio de Cultura, y ella se presentó como viceministra designada y que le contara de que se tratara el caso.

Aunque inicialmente nos dijo que ella no buscó a Carlos sino que él lo hizo, pero que al revisar la conversación efectivamente fue quien lo contactó, según ella “para saber qué eran los tres potrillos”.

“Ciertamente, me pidieron una opinión sobre este proyecto, tal como me piden opiniones en el país sobre muchos temas de patrimonio cultural. Revisé, también, el concepto preliminar de la Dirección de Patrimonio. Lo único que hice fue intentar ayudarlo. Nadie le respondía y esto me parecía inaudito siendo yo viceministra designada”.

Esta fue la conversación entre ella y Carlos…

Carlos Contreras también averiguó el viernes con el Ministerio y allí le confirmaron que efectivamente no está ejerciendo funciones como viceministra de fomento regional y patrimonio y que en el cargo está es Adriana Molano como encargada.