Nairo Quintana confirma que no se retira del ciclismo profesional

Este miércoles 25 de enero, Nairo Quintana y su equipo de comunicaciones relizaron una rueda de prensa conel fin de anunciar el futuro del reconocido ciclista colombiano.

A su vez, por medio de un comunicado de prensa Nairo Quintana confirmó que no se retirará del ciclismo, “por ahora quiero seguir con una bicicleta escribiendo más capítulos”, expresó el deportista.

“Me considero un luchador que, ante todo, reconoce en el ciclismo colombiano a hombres y mujeres que se sobreponen a todo tipo de circunstancias: la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la injusticia”, añaden en el comunicado.

Por otro lado, se pronunció sobre las polémicas por dopaje que atravesó y aseguró que “debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”.

En ese sentido mencionó que, si bien por ahora no cuenta con equipo, sigue disponible para vestir cualquier uniforme y competir en las carreras a nivel mundial.

“Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio. Ustedes son testigos del crecimiento de los equipos donde he estado, de mi fortaleza y desempeño en los últimos años, lo cual me ha permitido estar adelante con los mejores y seguir ganando en diferentes carreras”, puntualizó.