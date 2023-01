Virtual o presencial, pero que la justicia funcione: abogado Francisco Bernate

Jueces y abogados insisten en las audiencias virtuales y no presenciales, entre otras porque es un desgaste a la justicia cuando se trata de traslado de ciudades, por altos costos, gastos innecesarios de viáticos, y lo peor que en algunas oportunidades hay aplazamientos y esto genera un verdadero desgaste.

Sin embargo, también está la contraparte de la coyuntura en este sector judicial, quienes creen que la presencialidad es importante y que al igual que la virtualidad, funciona.

Francisco Bernate, abogado penalista y presidente del colegio de Abogados Penalistas estuvo conversando para Sigue La W sobre la situación, dejando entre ver que está de acuerdo con la virtualidad en este sentido por un sentido en específico: la ley.

“La ley 22 13 de 2022 dice que la justicia es virtual, que fue víctima de un proceso de todo un año de debates y consensos”, pero que en este aspecto “hay un punto intermedio, solo es cumplir la ley: la ley dice que las audiencias son virtuales; si alguien considera que se debe estar presencial pues se está presencial”, explicó Bernate.

Siendo también desde el comienzo, tajante sobre el tema: “Virtual o presencial, pero que la justicia funcione”, dijo.

A su vez, expresó que en la actualidad la virtualidad es más efectiva porque los juzgados no tienen la infraestructura adecuada. “No hay infraestructura, no hay agua, los baños no sirve, el ancho de banda y el internet son malos”, expresó.

Como contraparte a esta afirmación, el abogado Elmer Montaña explicó que lo grave de la situación es que se ‘reglamente la virtualidad’ ya que rayaría en el “fetichismo”. Porque desde que haya infraestructura,m y no existan problemas como los que menciono Bernate, se dbería asistir presncial

“Cuando están dadas las condiciones para la presencialidad no veo la necesidad de que los juicios se hagan virtual, eso de ponerlos como regla me parece grave”, enfatizó Montaña.

Y aunque no está de acuerdo con que la virtualidad se apodere del sector, reconoce que ha traído ventajas a la rama. “ La virtualidad le permitió al país avanzar en muchos aspectos, puso a todo el ámbito judicial a prepararse en el ámbito tecnológico. Las tecnologías permitieron agilizar los procesos judiciales, pero de ahí a plantear que las audiencias virtuales sean la regla, me parece una equivocación ”, sentenció.

Por su parte, otro de los panlistas, el juez y presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, explicó que la virtualidad ha traído más ventajas, como que todo el mundo tenga acceso a estos procesos. “El hecho de que en todo el país se puedan ver las audencias es muy importante, además de que educa a quienes se encuentran estudiando el tema”, cerró.

El debate se dio en el marco de protestas de trabajadores de la Rama Judicial junto con sindicatos y Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, rechazando el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura sobre el teletrabajo, por ser lesivo para la administración de justicia.