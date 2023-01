Murió Barrett Strong, primer artista en grabar un éxito para Motown, a los 81 años

Estados Unidos

El domingo 29 de enero, el cantautor estadounidense Barrett Strong murió a los 81 años en la ciudad de Detroit, Michigan.

Strong fue el primer artista en grabar un éxito para el sello Motown, ‘Money (That’s What I Want)’, el cual llegó a la posición #2 en las listas de R&B de los Estados Unidos en 1960. Logró vender más de un millón de copias y ser certificado como Disco de Oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA)

El artista fue conocido por su asociación con el también compositor y productor Norman Whitfield, escribiendo la letra de muchas de las canciones grabadas por The Temptations, como ‘Cloud Nine’, ‘I Can’t Get Next to You’, ‘Psychedelic Shack’, ‘Ball of Confusion (That’s What the World Is Today)’, y ‘Papa Was a Rollin’ Stone’, por la cual recibiría un premio Grammy a la Mejor Canción de R&B en 1973.

Otros éxitos compuestos por este dúo incluyeron algunas de las canciones de soul más exitosas de Motown, como ‘I Heard It Through the Grapevine’ de Marvin Gaye y Gladys Knight & the Pips; y ‘War’ de Edwin Starr.