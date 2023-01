Vamos a garantizar la soberanía energética del país: Saúl Kattan

Uno de los temas que ha acaparado la agenda nacional recientemente es la salida de Felipe Bayón como presidente de Ecopetrol, motivo por el cual surgió determinada incertidumbre de cara al futuro de la estatal. Con respecto a lo anterior, el presidente de la junta directiva de Ecopoetrol, Saúl Kattan, pasó por los micrófonos de La W y se refirió a la coyuntura.

Sobre la salida de Bayon, Kattan resaltó la profesionalidad del ejecutivo y dejó sobre la mesa que esta se dio acordada entre ambas partes.

“ Los manejos que se le han dado a Ecopetrol son excelentes, se ha manejado muy profesionalmente la compañía, Felipe es muy profesional. Él quería mirar nuevos horizontes y llegamos a un acuerdo”, explicó.

Además, enfatizó que la razón de la salida de Bayón no es más que, en pocas palabras, ofrecer nuevos aires a la compañía. “Se necesita oxigenación y generar valor diferente a la compañía. Necesitamos hacer cosas diferentes y esa es la apuesta”, ya que, según Kattan, todas “las compañías necesitan oxigenación. El promedio de tiempo que tienen los presidentes en las compañías mundialmente, son siete años y Felipe lleva 7años”, puntualizó.

Asi mismo, sentenció el tema expresando que aun no tienen un presidente definido y por tal motivo es que Felipe Bayón estará hasta finales de marzo en el cargo.

“Todavía tenemos varias semanas, estamos pidiendo propuestas a firmas caza talentos internacionales, estamos trabajando en el perfil del nuevo presidente y creo que tomará varias semanas, por eso Felipe nos acompañará hasta finales de marzo”, cerró.

Por otro lado, quizo tocar el tema del panaroma general de Ecopetrol de cara al futuro y también, relacionarlo con uno de los temas que también se mantiene dentro de la agenda nacional en materia económica: la transición energética.

“Es fundamental Ecopetrol para el país, desde acá vamos a garantizar la soberanía energética del país , no podemos pensar en una transición energética que nos conlleve a importar petróleo en el futro”, porque según Kattan, “mi idea es poder aumentar la producción de petróleo, hoy el petróleo representa más o menos el 85% de la compañía, la idea sería, ojalá aumentar esta producción por encima del millón de barriles diarios y que este producto pese menos del 80% en la compañía, lo que quiere decir que la transición energética se estaría acelerando y se estaría generando valor a la compañía, de lo contrario sería un fracaso”, explicó.

Adicionalmente, sobre la incertidumbre de si habrá o no, nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos comentó que “es una decisión del Gobierno, tenemos un número importante de contratos de exploración con potencial muy grande, como lo vemos en la costa caribe, sobre todo. Yo creo que el Gobierno no puede estar completamente cerrado a estos contratos, se debe revisar y hacer los estudios por parte de ellos y en ese momento, de acuerdo a las necesidades, debemos abrir o no abrir la exploración en Colombia”.

Mencionó también que sobre las especulaciones de que él sea el nuevo presidente de la compañía, no ha contemplado esa posibilidad.

Finalmente, enfatizó nuevamente sobre la trancisión energética del país diciendo que este tema no depende solamente del petroleo.

“La transición energética del país depende de muchas otras cosas, se debe trabajar mucho en la demanda de hidrocarburos, si sigue igual o sigue creciendo no hay transición. Si no flexibilizamos la regulación va a ser muy difícil que lleguen inversiones grandes. Hay muchos temas para trabajar en el país”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: