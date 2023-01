Ingenieros recomiendan hacer intervenciones integrales sobre los servicios públicos

En entrevista con W Radio, Daniel Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, entregó su análisis sobre los impactos que tendría en la economía la reciente medida del presidente de la República, Gustavo Petro, de controlar los servicios públicos domiciliarios.

Inicialmente, el líder gremial manifestó que, aunque desde el ámbito jurídico la decisión del primer mandatario del país es correcta y por ende sin mayor inconveniente puede hacerse cargo de la supervisión del sector de los servicios públicos, esto podría acarrear es un riesgo para el mismo, ante todas las tareas a las que hay que hacerles seguimiento de cumplimiento y solución.

“Por qué antes los responsables de las decisiones eran los comisionados, con discusiones técnicas, con un cuerpo colegiado y ahora será el presidente quien no solo en materia tarifaria si no en todos los demás aspectos va a dirigir los sectores; le doy un ejemplo, tenemos de 29 proyectos de expansión de redes eléctricas en Colombia, tenemos 26 con retrasos, retrasos que ya van en 2 o 3 años, tenemos una predicción del fenómeno de El Niño de 50% de probabilidad en el año 2024, quién va a manejar esos temas, quién va a hacer para que estos proyectos de expansión se aceleren y no corramos un riesgo de apagón”, señaló.

De igual forma, desde Aciem mostraron preocupación por la asesoría que reciba el presidente Petro al momento de tomar importantes decisiones en la materia, ya que consideran que para eso hay unas entidades regulatorias y supervisoras que por años llevan desarrollando las herramientas para atender los diferentes escenarios que se les puedan presentar.

Por otro lado, Daniel Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, expuso que, profundizando un poco más sobre la situación, la otra gran preocupación se encuentra en el sector económico y el impacto que pueda generar la medida, asegurando que este tipo de acciones pone en incertidumbre a las empresas las cuales podrían tomar decisiones que no benefician al país.

En esta parte, Medina explicó que, “la planeación de las inversiones y acá tenemos grandes empresas en todos los sectores, en generación eléctrica por decir algo tenemos 5 grupos, esas planeación de inversiones se hace a largo plazo en un esquema de régimen tarifario que se discute cada 5 años usualmente o incluso cada mayor tiempo y ustedes entenderán que esto define los ingresos de esas compañías y si las cosas no se hacen bien lo cual no lo sé, lo puedo afirmar, posiblemente el presidente retome las funciones y haya un grupo de expertos que garanticen que las cosas se hagan técnicamente, pues los inversionistas se van a asustar, incluso ya lo estamos viendo en el grupo de las empresas, ya ellos empezaron a reaccionar en el caso de Andesco y otras más diciendo que van a ver afectadas pues sus inversiones y si se afectan sus inversiones pues se afecta la economía del país”.

Frente al motivo que llevó al presidente Petro a tomar dicha determinación y que fue el incremento desmedido de las tarifas de energía en algunas zonas del país, como es el caso de la Costa Caribe, Aciem manifestó que teniendo en cuenta situaciones que se han presentado en el extranjero como por ejemplo Inglaterra, cuando se presentaron dichos escenarios lo que se hizo desde ese país fue que en vez de controlar los servicios públicos, el Gobierno procedió a hacer una intervención del mercado a través del regulador del sector eléctrico, aprobando medidas y subsidios enfocados en la protección de los hogares, allí agregó que, “claro que hay que hacer algo en la Costa, claro que hay que intervenir pero la intervención no puede ser simplemente bajar las tarifas y que las empresas se queden en un lio”.

Finalmente, Aciem reiteró que lo ideal es hacer intervenciones integrales y que ese sería el direccionamiento que se le debe sugerir al Gobierno Nacional para evitar que se generen más líos por no brindar una atención completa del sector y por dejar en jaque a las empresas de los servicios públicos.