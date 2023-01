MinTransporte da tranquilidad a conductores de apps: “no prohibiremos plataformas”

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las manifestaciones que hicieron en varios puntos de Bogotá los conductores de las plataformas de movilidad.

“Vamos a abrir una mesa de diálogo para que estén todos. Nos vamos a radicar el protyecto de ley en el Congreso mientras no tengamos una fórmula (…). Se sienta uno con las plataformas, se molestan unos; se sienta uno con los taxistas, se molestan los otros”, señaló.

“Creo que el país tiene que superar estas exclusiones. El presidente lo dijo en Palacio y les molestó a los taxistas, nosotros no vamos a prohibir los sistemas de transporte que existen en las diferentes regiones del país”, agrego.

Sin embargo, Reyes afirmó que se debe llegar a un “consenso de cómo las vamos a formalizar para que presten el servicio ajustadas al marco de la ley”.

A propósito, el ministro de Transporte se refirió al borrador del proyecto de ley que se difundió en el Congreso de la República, precisamente sobre la regulación que se busca de las apps de movilidad.

“Este tema se viene trabajando de mucho tiempo atrás. Desde el 2 de noviembre se comenzó a construir el borrador que se ha ido socializando para que se permita discutir en el Congreso de la República. Le he solicitado a la superintendente que mientras no tengamos el diálogo con las plataformas y conductores no radicaremos nada”, indicó.

De igual forma, señaló que el problema de las plataformas no solo está en Colombia, sino en todo el mundo, pues “genera caos”.

Finalmente, le envió un mensaje de tranquilidad a los conductores de plataformas. “Le he dicho a las plataformas que busquemos una forma que hagan que puedan prestar el servicio en la formalidad”.

Escuche el fragmento de la entrevista a continuación: