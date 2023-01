La gente de La Mojana quiere acciones reales: gobernador de Córdoba

En diálogo con La W, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, cuestionó la falta de atención por parte del Gobierno Nacional en medio de la crisis que actualmente enfrentan varios municipios de Antioquia, Córdoba y Sucre, por la escasez de alimentos y combustible tras el bloqueo que promueven los mojaneros en la Troncal de Occidente, a la altura del puente San Jorge, en La Apartada, desde hace siete días.

De acuerdo con el mandatario departamental, el desespero de las comunidades que tienen un año y cinco meses inundadas motivó la protesta para lograr, esta vez, una atención efectiva y se logre cerrar definitivamente el boquete 'Caregato' en el río Cauca.

“Ante la ausencia del cierre de 'Caregato' le han visto la cara de pendejos a mojaneros de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. Lo manifiesto porque no es posible que ante ese punto que viene desbordando desde el año pasado al río Cauca, con aguas del río San Jorge y con afectación a toda la región de La Mojana, las inversiones que han anunciado y que han realizado, no hayan desencadenado en una respuesta de fondo”, sostuvo el mandatario departamental.

El mandatario departamental también dijo que el Gobierno Nacional tiene una comisión especial en Córdoba este 31 de enero, con la cual se esperan anuncios que permitan superar el bloqueo en la Troncal de Occidente y la emergencia que enfrentan los mojaneros por las inundaciones.

“Los anuncios en este gobierno llevan seis meses, la tragedia en La Mojana lleva un año largo y la deuda social con esta región lleva toda la vida, desafortunadamente, parece que la filosofía de esta Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha sido apuntar más a atender el desastre que prevenir el riesgo. Este clamor colectivo de la gente lo que sigue buscando es la presencia del Gobierno Nacional, que se sincronicen con los gobiernos departamentales y municipales para poder solucionar armónicamente estos problemas de fondo que hoy existen, como en La Mojana en este caso”, manifestó el mandatario departamental.

En contexto en La W:

En ese sentido, agrega que hoy establecer comunicación con el Gobierno Nacional es complejo.

“Tristemente, yo tengo que reconocer que hay una desarticulación, no solo con Córdoba, es una generalidad con la mayoría de mis colegas gobernadores y, seguramente, con los municipios; no es fácil la comunicación y es más compleja la respuesta. El Gobierno Nacional debe entender y, particularmente, los funcionarios que existimos gobernantes en los departamentos y municipios que representamos parte de ese Estado, y con los que debe haber armonía para llegar al territorio, aquí no se puede pensar de manera centralista”, puntualiza el mandatario departamental.