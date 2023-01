Escasez de alimentos en el sur de Córdoba tras bloqueo en Troncal de Occidente

Las comunidades afectadas por las inundaciones en La Mojana completan seis días de protesta este 30 de enero y mantienen el bloqueo en la Troncal de Occidente, a la altura del puente San Jorge, en La Apartada, Córdoba, lugar donde esperan soluciones definitivas a la crisis que enfrentan por el boquete Caregato, en el río Cauca.

Este bloqueo en la importante ruta nacional que conecta al interior del país con la Costa Atlántica, ha empezado a impactar a varias zonas del sur de departamento de Córdoba donde se reporta escasez de alimentos y combustible. En otras como Montería, hay elevados precios de las verduras.

“Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional se ha comprometido con La Mojana para hacer presencia y solucionar su problemática de inundaciones, en estos momentos, no les ha cumplido; esto es un problema que también se nos ha presentado a nosotros los montelibaneses ya que nos estamos quedando sin alimentos y sin gasolina. También tenemos un problema de salubridad con el proceso de recolección de basuras, ya que no la están dejando pasar”, dijo el alcalde de Montelíbano, José David Cura.

Frente a la crisis, durante este 30 de enero el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, presidió una reunión en el sur del departamento donde manifestó que urge la atención del Gobierno Nacional, pues no sería momento para que se le siga viendo la cara a las comunidades que lo han perdido todo a causa de las inundaciones.

Como se recordará, en el gobierno del entonces presidente Iván Duque, se anunciaron inversiones que superaban los 20.000 millones de pesos para cerrar el boquete Caregato. Sin embargo, las obras se limitaron a costales llenos de arena, los mismos que hoy están bajo agua.

“Las comunidades exigen que se investigue toda aquella inversión de recursos que se asignaron y que no tuvieron precisión porque no hubo respuesta para resolver de fondo la situación en Caregato, dicen ellos. Interpretamos el clamor popular que, al no cerrar Caregato le han visto la cara de pendejos a toda la región de La Mojana”, dijo el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez.

“Vamos a seguir elevando nuestra voz ante el Gobierno Nacional, hemos manifestado la necesidad de colocar recursos si es así pertinente en el marco de todo ese esfuerzo estratégico. El boquete Caregato no es jurisdicción del departamento de Córdoba, es de Bolívar y hoy Córdoba es damnificado, no solo por ese desbordamiento, sino porque hoy el bloqueo se está dando en nuestro departamento; por eso nuestra posición el día de mañana (31 de enero) si acude el Gobierno Nacional como lo ha expresado, es reclamar esa inversión, es que nos den respuestas contundentes a problemas que ya están diagnosticados”, agregó el mandatario departamental.

Para el día 31 de enero se espera una comisión del Gobierno Nacional que, al parecer, llegaría desde las 6:00 a.m. con los contratos listos para adelantar las obras de cierre definitivo de Caregato.

Frente a lo informado, las comunidades desbloquearon la vía durante una hora para dar paso a cerca de 300 vehículos de carga pesada que se encontraban varados desde el inicio de la protesta (25 de enero). En horas de la tarde del 30 de enero, de nuevo bloquearon la importante ruta nacional.