No vamos a dialogar más: damnificados por las inundaciones en La Mojana

Por segunda vez, las comunidades afectadas por las inundaciones en la subregión de La Mojana se tomaron este 25 de enero la Troncal de Occidente, a la altura del puente San Jorge, en el municipio de La Apartada, Córdoba, donde están exigiendo el cierre definitivo del boquete 'Caregato' en el río Cauca, el mismo que los tiene bajo agua hace un año y cinco meses.

“La situación se torna difícil porque la ministra del Interior nos hizo un llamado para llegar aquí, pero nosotros no vamos a dialogar más. No viene porque le dijimos que si no traía las cosas resueltas que no se asomara; queremos que hagan acto de presencia, pero cuando traigan los contratos firmados y hayan ordenado mover la maquinaria, de lo contrario no nos vamos a mover de aquí”, dijo Abel Regino, vocero de los productores.

Asimismo, puntualizó que “estamos dispuestos a permanecer los días que sean necesarios, hasta que el Gobierno Nacional tome las soluciones definitivas”.

Por este paro indefinido que se había anunciado hace varias semanas por parte de las comunidades, las autoridades en Córdoba instalaron un puesto de mando unificado desde las 6:00 a.m. de este 25 de enero.

“A partir de las 11:00 a.m. iniciaron el bloqueo sobre la vía que conduce de Planeta Rica a La Apartada, en el puente San Jorge. Estamos con los dispositivos de acompañamiento y seguridad, tanto a los que están manifestando como a los transeúntes”, sostuvo el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Jhon Fredy Suárez.

Cabe recordar que la subregión de La Mojana está conformada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, los mismos que han exigido intervenciones en 'Caregato', especialmente en esta temporada seca, pues en época de lluvias las labores no serían efectivas. Hasta el momento, no hay reacciones por parte del Gobierno Nacional.