Al Oído: ¿Marchar por reformas que no se conocen? ¡Trabajen, vagos!

La prostitución de las marchas.

Normalmente, cuando la ciudadanía sale a las calles, debe existir una claridad del por qué. Debe existir un conocimiento argumentado frente a lo que a uno le indigna o apoya.

Curiosamente, hemos visto que se avecinan dos marchas: una del Gobierno y otra de un sector de la oposición a la que el principal citante es el representante Miguel Polo Polo.

En principio, los que citaron a una marcha para el 14 de febrero fueron de la oposición. El motivo del llamado a las calles fue a oponerse a la reforma de salud y la reforma pensional. Luego, el Gobierno –en un acto poco democrático– citó a las calles el mismo día, por lo que a la oposición le tocó cambiar la fecha de la manifestación para el 15 de febrero.

Sin duda, es una mala idea cargada de populismo que polariza y divide. Ambos sectores saldrán a las calles sin conocer el texto de las reformas, un texto que, al momento, es inexistente.

Pretender aprobar las reformas en el escenario de la protesta social que llevó a la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro es un error y puede dividir aún más la sociedad, causar lesiones a la economía y sembrar heridas más profundas que serían el nido de una situación que va en otra vía, de la paz total de la que tanto se habla.

A la oposición, vale recordarle, que salir a las calles no es hacer política. La ciudadanía espera que la seduzcan con una oposición con altura, con ideas y debates de peso que lleven a grandes soluciones.

Pero, además, es un poco bipolar cuestionar en otros momentos la protesta, lo que antes se llamaba “frenar economía” e incluso decirles “trabajen, vagos” para hoy buscar lo mismo. Cuidado con eso de estar de marcha en marcha y, por favor, ciudadanos, sepan que ese instrumento constitucional muchos lo usan solo para conseguir logros políticos precampaña.

A los de un lado y a los de otro les digo: manipular a los ciudadanos como si no tuviesen conciencia de las cosas es vergonzoso. Salgan a las calles el día en que conozcan textos y ahí si sepan qué aplauden o a qué se oponen, no antes. ¿Querían salir a las calles? Marchemos para exigir no más violencia a la mujer en el país o por los últimos asesinatos infames a nuestros niños.

En cuanto a las reformas, esperemos que no estén como las presentaciones que hace el equipo de asesores del Ministerio de Salud que son realmente una vergüenza.

Señoras y señores, este país nos necesita remando. Ahora sí, ¡trabajen, vagos!