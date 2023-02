Denuncian que faltan muchas contrataciones en cerca de 21 colegios de Pereira

Ante la compleja situación que se registra en muchas instituciones educativas públicas de Pereira, que tuvieron que devolver a los estudiantes el primer día de clase a sus casas mientras otras han atendido por media jornada a los menores debido a la falta de personal de vigilancia, aseo, administrativo e incluso algunos docentes, la secretaria de educación de la ciudad Diana Ramirez, respondió que sí habían contrataciones de planta con las que podían operar los colegios normalmente y que en el transcurso de la semana se realizará la incorporación de los empleados faltantes.

Sin embargo, desde muchas instituciones han indicado que tener una persona de planta para servicios generales no significa brindar garantías para el funcionamiento de los planteles educativos, por el contrario, ha significado una sobrecarga laboral para aseadores y aseadoras que están atendiendo todo un colegio lo que representa, según expresó Carlos Villalba, rector del Colegio Alfonso Jaramillo, un desconocimiento por parte de las autoridades de educación sobre cuáles son las condiciones óptimas en las que deben ingresar los estudiantes a las aulas.

Lea también: Por falta de personal en colegios de Pereira devolvieron estudiantes a sus casas

"No es cierto que la mayoría de las instituciones tenga personal de planta. La crisis que se avisora desde el lunes, y que se pudo prever desde la semana pasada, indica que estas condiciones no están dadas. Hay instituciones con sobrecarga laboral en una sola aseadora de planta y en muchas han atendido un par de horas a los estudiantes pero no hay condiciones, no hay aseo, no se pudo iniciar el desarrollo curricular y eso demuestra el desconocimiento de que se requieren condiciones óptimas para atender a los estudiantes", explicó.

Relató que los mismos rectores han tenido que asumir diferentes labores del personal administrativo que falta para atender a los estudiantes, pero estos esfuerzos no dan abasto. Incluso, el Plan de Alimentación Escolar que sí ha llegado de manera puntual, no ha podido ser recibido porque no hay condiciones de aseo en los restaurantes.

"Ningún rector le ha dicho a la Secretaría de Educación que no atiende por la falta de una secretaria, al contrario, entre rectores, coordinadores y profesores, hemos matriculado, hemos diligenciado el SIMAT y hemos hecho tareas que por la falta del personal administrativo no se habían hecho. Nosotros ya estamos agotados porque colegios tan grandes como el Inem, el Alfonso Jaramillo, Kennedy o Byron Gaviria, son colegios donde una sola persona de aseo no puede atender las plantas físicas. Es triste que esto pase con nuestros niños pero estamos para atenderlos, eso sí, en las condiciones óptimas", manifestó.

Tuvimos acceso a una lista aprobada de personas elegibles que tiene la Secretaría de Educación para realizar la contratación de personal para servicios generales en las instituciones y de más de 70 nombres relacionados en la lista, ninguno ha sido contratado.

Por otro lado, el archivo realizado por los rectores de 21 instituciones educativas, da cuenta de 176 personas que faltan por contratar entre servicios generales, personal administrativo, vigilantes y algunos docentes.