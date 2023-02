Colombia debe avanzar en transición sin perder la soberanía energética: Felipe Bayón

El saliente presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, pasó por los micrófonos de La W para hablar de su salida de la compañía y el tema de hidrocarburos en Colombia.

Bayón aseguró que, tras una reunión con la junta directiva de Ecopetrol, se planteó su salida de la compañía de la cual se siente tranquila, pues el entregará la empresa de energía con las mejores cifras de los últimos años.

“Desde el año pasado conversando con mi familia y en una reflexión profunda sobre los tiempos y ciclos, le planteé a la junta directiva que las transiciones que fuéramos hacer al interior de la organización las hiciéramos de manera ordenada, sobre todo con el interés de proteger la compañía. (…) Yo tenía esa claridad desde hace un tiempo y los ciclos en la vida hay que saber cuándo y cómo cerrarlos”, manifestó.

En cuanto a los contratos de exploración señaló que el presidente de la junta directiva y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, “han dicho que van a analizar si efectivamente se requieren o no los contratos de exploración”.

“Es importante que Colombia siga avanzando en su transición, y lo estamos haciendo muy bien si lo comparamos con otras regiones del mundo, pero que no perdamos nuestra soberanía energética que consumamos nuestro gas y petróleo para refinar y hacer gasolina o efectivamente le podamos dar a los colombianos ese gas de aquí en adelante”, explicó.

En ese sentido, mencionó que actualmente se llevan conversaciones con los equipos técnicos de los Ministerios de Minas y de Hacienda para revisar la información desde lo técnico y que así el Gobierno Nacional “tome las decisiones que considere pertinentes”.

Por otro lado, reveló que Ecopetrol cuenta con grandes descubrimientos de gas tenemos que desarrollarlos, “tenemos 270 oportunidades de exploración identificadas por el equipo y de estas 270, 18 son hallazgos reales que vamos a trabajar para poder delimitar”.

De igual forma, mencionó que los planes del Gobierno Petro van en buena dirección: “está haciendo cosas muy buenas, el tema de subir los precios de los combustibles y de haber pagado parte de la deuda del fondo de estabilización hay cosas que están funcionando muy bien y en ese sentido Ecopetrol tiene un rol de liderazgo muy alto”.

Fracking

Sobre el fracking, Bayón aseguró que la decisión que tome el Congreso será respetada por Ecopetrol.

“Si la decisión se toma por parte del Congreso de la República define que no haya fracking en Colombia, Ecopetrol no hará fracking. Estamos trabajando con los equipos técnicos para que esas decisiones queden bien soportadas y que no vayan a impactar el negocio tradicional, porque hay técnicas que se usan en el fracking que se pueden usar en yacimientos convencionales y no impactar la producción de gas que es el combustible que usamos todos los colombianos”.

