Córdoba: levantan bloqueo en la Troncal de Occidente, a la altura de El Viajano

Luego de que las comunidades llegaran a acuerdos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), se levantó el bloqueo que desde el pasado 26 de enero se adelantaba en la Troncal de Occidente, a la altura del corregimiento El Viajano, en el municipio de Sahagún. Esta importante ruta conecta a Córdoba con el departamento de Sucre

“Se firmaron los acuerdos con Invías, para el arreglo de la vía y ahora las comunidades están exigiéndole a las empresas de Canacol, Celsia y Termo Eléctrica El Tesorito, la masificación del gas y oportunidades de empleo para todas las comunidades. Igualmente, se solicita reforestación por la problemática ambiental que se está presentando”, dijo uno de los voceros de la protesta, Luis Fernando Villalba.

De acuerdo con lo expresado, en el municipio de Pueblo Nuevo se adelantan exploraciones de gas. Sin embargo, las comunidades, paradójicamente, no cuentan con el suministro de gas en las viviendas.

“El bloqueo se levantó en El Viajano, pero trasladamos la protesta a un punto que se llama Los Laureles, entrada al corregimiento San Antonio (Sahagún). Lo que están haciendo las diferentes comunidades es bloquear el ingreso a Canacol, Celsia y Termo Eléctrica El Tesorito, que han hecho caso omiso al llamado que han hecho las comunidades”, agregó Luis Fernando Villalba.

En contexto en La W:

Como se recordará esta protesta inició porque las comunidades argumentan que “los municipios de Sahagún, Pueblo Nuevo y Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, de la manera más respetuosa y entendiendo las necesidades básicas y primarias de las comunidades más pobres de nuestros municipios, decidimos realizar protesta pacífica indefinida, debido a la falta de compromiso social, ambiental y económica para la gente más necesitada”.

Asimismo, en un comunicado expresaron que “resulta ilógico que estando entre dos de los municipios con los pozos más grandes en Colombia que surten de este recurso natural a muchos departamentos y empresas multinacionales en nuestro país, las comunidades no tienen derecho al servicio de gas en sus viviendas. De igual forma, no se tiene derecho al trabajo, tampoco a proyectos ambientales que mitiguen el impacto ambiental que se vive en nuestros municipios”. Las empresas que menciona la comunidad aún no se pronuncian.