Con dos bloqueos amaneció la Troncal de Occidente en Córdoba

El primer bloqueo lo mantienen las comunidades de la subregión de La Mojana, desde el pasado 25 de enero a la altura del puente San Jorge, en el municipio de La Apartada, Córdoba. El objetivo de este paro que sería indefinido es que el Gobierno Nacional envíe maquinaria y cierre definitivamente el boquete 'Caregato' en el río Cauca, el cual tiene a la zona bajo agua hace un año y cinco meses.

En ese sentido, las comunidades han reiterado que “la situación se torna difícil porque la ministra del Interior nos hizo un llamado para llegar aquí, pero nosotros no vamos a dialogar más. No viene porque le dijimos que si no traía las cosas resueltas que no se asomara; queremos que hagan acto de presencia, pero cuando traigan los contratos firmados y hayan ordenado mover la maquinaria, de lo contrario no nos vamos a mover de aquí”, dijo Abel Regino, vocero de los productores.

En contexto en La W:

El segundo bloqueo lo protagonizan un grupo de personas en el corregimiento El Viajano, en el municipio de Sahagún, que conecta a Córdoba con el departamento de Sucre.

“Estamos protestando por el abandono y mal estado de la vía Planeta Rica – La Ye, los señores del Instituto Nacional de Vías (Invías) son los encargados de esta ruta. También protestamos contra Canacol y Celsia, porque siguen vulnerando los derechos de las comunidades de Sahagún, Pueblo Nuevo, Ciénaga de Oro y parte de Sucre como San Marcos, en lo que tiene que ver con las exploraciones de gas”, dijo Luis Fernando Villalba, vocero de la protesta.

En ese sentido, anota que “es increíble que se adelanten exploraciones de gas en Pueblo Nuevo y nuestras comunidades no tengan derecho al suministro de gas en sus viviendas. Hoy cada pipeta de gas esta entre $96.000 y más de $100.000. De igual forma, protestamos por el derecho al trabajo que se ha vulnerado porque no se ha tenido en cuenta a las comunidades, se le ha dado un manejo politiquero”. Al tiempo, precisa que carecen de agua potable.

Hasta el momento, las autoridades de esta sección del país han manifestado que las peticiones se salen del resorte departamental y que solo realizan el debido acompañamiento con presencia de la Policía Nacional.