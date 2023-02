“Vamos a tener un día que vamos a recordar para siempre”: Esteban Chaves

Un año después del bronce conseguido en la edición de 2022, Esteban Chaves pudo cumplir su objetivo. El ciclista colombiano del EF-Education Easy-Post se coronó Campeón Nacional de Ciclismo de Ruta en las pruebas realizadas en la ciudad de Bucaramanga. Un logro que le permitirá utilizar la bandera tricolor en su uniforme durante todo el 2023.

“Es una sensación muy extraña. Luego del día de ayer que fue tan especial te levantas y te das cuenta que hoy es un día normal donde hay que seguir trabajando, luchando y perseverando. Vamos a tener un día que vamos a recordar para siempre” afirmó el bogotano de 33 años.

Daniel Felipe Martínez del Ineos Grenadiers y Nairo Quintana quien aún no tiene equipo completaron el podio de la categoría élite del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta. ‘Chavito’ afirmó que es increíble no solo el hecho de ganar la competencia, sino de poder correr en Colombia. “Es muy especial para nosotros poder competir en el país porque tenemos pocas oportunidades de hacerlo, sobre todo ahora que el Tour Colombia no se ha vuelto a hacer” señaló el ciclista quien también agradeció el apoyo del público santandereano en la competición. “Ayer en Bucaramanga fue impresionante. He estado en muchas competencias alrededor del mundo y nunca había visto tanta gente animándonos en carretera como sucedió ayer” afirmó Chaves.

Sobre la posibilidad de que el World Tour regrese al país, manifestó su tristeza ante los dos años de ausencia del máximo circuito del ciclismo mundial en Colombia e indicó que espera que muy pronto pueda volver para promocionar el país y sus valores. “Acá la gente está muy interesada en venir siempre e incluso los equipos están pagando para hacer concentraciones en Medellín, Bogotá y Boyacá. Entonces sería ideal que, en enero, febrero o incluso a principios de marzo se hiciera una competencia del World Tour en Colombia” concluyó el colombiano.

En relación a su calendario de competencias para el 2023, reconoció que aún no tiene definido cuál gran vuelta correrá, pues esto dependerá de Richard Carapaz quien va a ser el corredor más importante del equipo. Sin embargo, afirmó que su temporada en el viejo continente iniciará con el Tour de los Alpes Marítimos entre el 17 y 19 de febrero y luego tendrá dos carreras también en Francia de un día. Enseguida, empatará entre marzo y abril con la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Cataluña.

Finalmente, Chaves habló sobre su segunda pasión además del ciclismo: la Fundación Esteban Chaves con la cual ya lleva seis años ayudando a jóvenes en todo el país. “Tenemos dos frentes de acción: uno en la parte deportiva en el que apoyamos niños entre los 15 y 18 años con un equipo de ciclismo y otro alrededor de la parte médica que hoy tiene el apoyo de la Fundación Cardioinfantil donde operamos niños de bajos recursos y hacemos cirugías ortopédicas. Hasta el momento hemos operado más de 40 niños y todas las personas pueden ayudar en redes sociales” indicó el ciclista.

