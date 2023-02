Al Oído: ministro chantajista vs Claudia López, ¿y el metro?

Y es ese respeto que se reclama en las calles, respeto por las reglas de juego cosa que debería ser clara en un Estado de Derecho. Respeto que tan olvidado está en nuestro país. Un gobierno que desataca por la facilidad que tiene para comunicar el presidente Petro, tiene un desgaste: Las salidas en falso de sus ministros y la falta de comunicación entre todos.

Sacándole la delantera hace poco a otros en las metidas de pata, nos sorprendió el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien protagonizó el nuevo usted no sabe quién soy yo, al señalar que, si la primera línea del metro no era subterránea, no había plata para otros proyectos. Un total chantaje camuflado en la más ruin amenaza. Olvida el ministro que el contrato de la línea 1 lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia de la República.

Señor Presidente no actúe como si fuera alcalde, ni haga política con el avance de nuestra ciudad tratando de orientar la inversión para los bogotanos. No presione a la Alcaldesa usted sabe que el contrato ya fue adjudicado, tiene estudios previos, pliego de condiciones, acto de adjudicación y una minuta de contrato que ya fue suscrita entre las partes. No cambien las reglas de juego.

Frente a toda esta pelea empiezan a moverse candidatos a la Alcaldía, uno que ya anuncia su aspiración es Diego Molano en una carta a la alcaldesa Claudia López, en la que le pide que convoque a una consulta popular el 29 de octubre para que sea la ciudadanía la que decida en las urnas. Y ojo, porque al oído les cuento que Diego Molano no ha decidido si será candidato del Centro Democrático o de ira por firmas.

Por otro lado, conocimos que en medio de las investigaciones que realizará la Contraloría en el proyecto metro primera línea se tendrán en cuenta cuestionamientos que tenía desde hace bastante el posible candidato a la alcaldía Hollman Morris quien desde que fue concejal alertó e hizo énfasis en que el ex alcalde Peñalosa pudo haber violado el principio de planeación cuando cambió el objeto del convenio que dio nacimiento al metro elevado.

Apropósito de Morris, Al Oído conoció que la Fiscalía archivó la denuncia interpuesta por su exesposa por la inexistencia de delito y la fiscalía no encontró mérito para abrir investigación en 4 años. Desde hace meses, se encuentran con sus hijos y acompañándose después de lo que vivieron.

Suárez recordó cómo hace años en medio de una campaña Morris al ser juzgado expresó “los únicos que al final sufrirán serán mis hijos porque después del show mediático a nadie le importarán”, así fue. Seguramente poco será el boom de la noticia de que fue archivada la investigación, somos expertos es en lapidar, aseguró Suárez.

Al cierre en cuanto al debate metro, Catalina Al Oído expresó que así las cosas después de 80 años seguimos discutiendo cómo será el metro que al parecer nunca veremos. Alcaldesa, atrás as ni para coger impulso. Ahora si cumpla eso de Bogotá cuidadora y cuide nuestros intereses.