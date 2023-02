Son delitos inexistentes: exgobernador Ardila sobre acusaciones en España

El 16 de diciembre de 2021 se dio a conocer que el excongresista y exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila, y su esposa Luisa Plata fueron puestos en libertad tras pagar una fianza de cinco millones de euros.

Ardila y Plata habían sido arrestados el 5 de mayo de 2021 en España por delitos asociados a tráfico de personas con fines de explotación laboral, lavado de activos y delitos contra la fauna.

La investigación que los puso bajo las rejas durante 7 meses inició en 2019 tras una serie de denuncias interpuestas por exempleados de la pareja.

Así mismo, las autoridades españolas realizaron un análisis de los movimientos bancarios de Ardila, donde lograron constatar que los ingresos del exgobernador no correspondían con lo que declaraba.

Cabe resaltar que Ardila tuvo investigaciones por los delitos de prevaricato, enriquecimiento ilícito y extorsión en Colombia.

La W conversó con Ardila sobre dichas investigaciones y aseguró que no se le ha comprobado ningún delito.

“Fuimos capturados por supuesta trata de seres humanos con fines laborales en un grupo criminal, lavado de activos y delitos contra la fauna, pero un juez determinó que nunca hubo delitos”, señaló Ardila.

En ese sentido añadió: “Son delitos inexistentes, un juez determinó que nunca hubo actividades ilícitas o criminales y nunca hubo trata de personas”.

Mencionó que las autoridades españolas no se comunicaron con él o su esposa para constatar la información expuesta en la denuncia hecha por una colombiana.

“Cuando empezó esta investigación las autoridades nunca se comunicación con nosotros. No sé cuál es la explicación de la Policía, porque nos hicieron pasar por diferentes situaciones y mis hijos tuvieron que vivir con una amiga”.

En cuanto a las grandes sumas de dinero, joyas, relojes de colección y autos de última generación hallados por las autoridades, Ardila manifestó que esto se debía a “que hemos sido una familia que desde mis antepasados han sido trabajadores, mi papá y mi padre fueron exitosos, con posterioridad he seguido los pasos y otros negocios. Afortunadamente he logrado amasar un capital que me permite ese estilo de vida”.

A su vez, comparó su problema con Hacienda de España con el de la cantante Shakira, “fuimos asesorados por una estructura fiscal equivocada, y es la que me ha ocasionado estas situaciones desde el punto de vista fiscal”, añadió.

“En Colombia y en España me pasearon por todo el Código Penal, afronté esas investigaciones, no tengo ningún cargo, no he sido condenado por absolutamente nada (…) en este momento tengo retenidos los pasaportes con la obligación de no abandonar España, no he sido juzgado porque el juez de instrucción lo que hace es adelantar una investigación para que la Fiscalía tome la decisión de que si quieren formular unos cargos suficientemente contundentes para llevarme a juicio, esto no ha ocurrido, lo que ha pasado es el decaimiento de esas supuestas imputaciones”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: