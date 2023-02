Arturo O’Farrill recibió su sexto premio Grammy con Mejor Álbum de Jazz Latino

La W conversó con el músico cubano Arturo O’Farrill, hijo del músico, arreglista y director de orquesta Chico O’Farrill, quien ha ganado reconocimiento por sus contribuciones al jazz latino contemporáneo (más específicamente al jazz afrocubano). Además, se ha formado en otras formas como el free jazz y experimentó brevemente con el hip hop.

Su importante trayectoria musical le ha valido varios premios y nominaciones hasta la fecha. El más reciente fue su sexto Premio Grammy, obtenido el pasado 4 de febrero en la categoría ‘Mejor Álbum de Jazz Latino’ por su trabajo ‘Fandango at the wall in New York‘.

