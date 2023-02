“¿Con qué la vamos a calificar, con pollos?”: Asesor de transparencia Bga

Bucaramanga

Sigue la polémica luego de que la ex asesora de transparencia de la alcaldía de Bucaramanga, Maria Juliana Acebedo, denunciara que se estaría presentando amarres en la contratación del servicio de vigilancia para la dirección de tránsito de este municipio.

Según Acebedo “para un proceso de contratación en donde hay 11 puestos de vigilancia, la mayoría sin armas se les exija la calificación de 211 armas”.

Por su parte, el actual asesor de transparencia de la Alcaldía, Adrián González, también habló sobre este polémico proceso de contratación e indicó que no es ilógico que se pida a una empresa de vigilancia contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo.

“El criterio de armas es absolutamente válido para calificar una empresa de vigilancia, entonces ¿con qué la vamos a calificar, con pollos? entre más y mejores armas tenga una empresa de vigilancia más estructurada será, más organizada será y mejor responderá operativa y logísticamente”, señaló González.

La ex asesora insiste en que no va a permitir que la alcaldía desvíe la atención hacia ella y no a lo verdaderamente importante como lo ha querido hacer en las últimas horas, dice que “esas acusaciones carecen de fundamento jurídico, es una estrategia de la administración para ocultar los nuevos planteamientos de transparencia que están manejando”.

Desde la alcaldía insistieron en que el proceso está bien hecho y se va a continuar, por ahora los oferentes están presentando los pre pliegos y se espera que el cronograma se cumpla como lo tienen establecido