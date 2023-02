Criptomonedas: la educación es fundamental para evitar ser víctima de fraudes

Las criptomonedas se han convertido en un tradicional tema de conversación en muchos espacios sociales en el país. Su popularidad crece cada vez más, por esta razón Pablo Vera, investigador en Binance, pasó por lo micrófonos de Contrarreloj para hablar de los mitos y verdades alrededor de esta tendencia

Con el paso de los años y el aumento de las transacciones con criptomonedas son millones las personas que se interesan por este tipo de activos, ¿debemos desconfiar de este tipo de mercados?.

Según el experto, la educación en el campo es totalmente necesaria para evitar caer en manipulaciones y estafas por parte de personas inescrupulosas que están atentas a sacar provecho de la ingenuidad los usuarios de este tipo de tecnología.

“No todas las plataformas son iguales, debemos educarnos para no ser vulnerables a estafas. El BitCoin no es respaldado por ninguna entidad bancaria o gobierno, es una red y es respalda por los computadores respaldados, de eso depende la confiabilidad”.

En el mercado de estas divisas hay dos tipos de usuarios o personas. Las que hacen uso del mecanismo como inversionistas, o los que prefieren usarla como moneda de cambio, al respecto el experto explicó que, “si es para comercio lo mejor es usar una moneda estable, todo depende de cómo y para qué se está utilizando”.