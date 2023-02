‘El Gatito’ pidió su libertad por designación como facilitador de paz

W Radio conoció el oficio con el que Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatito’, solicitó al juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que le otorgara la libertad por haber sido nombrado como ‘facilitador de paz’ y mencionó que debía estar a disposición durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. La solicitud fue enviada al juez el viernes 23 de diciembre.

Se siguen conociendo detalles sobre la designación como facilitador de paz de ‘El Gatito’, condenado a 29 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, por la muerte del periodista Rafael Enrique Prins Velasquez.

“En calidad de sentenciado y actualmente en prisión domiciliaria muy respetuosamente me dirijo usted para que le de cumplimiento a la resolución número 075 del 22 de diciembre de 2022 emanada en el departamento administrativo de la presidencia de la República de Colombia, en el cual me delegan como FACILITADOR DE PROCESOS DE PAZ, con grupos armados ilegales organizados en Colombia, lo que me faculta la disposición las 24 siete para movilizarme y concretar las diferentes reuniones que se requieren en el sometimiento de dichos grupos armados y así contribuir con la tan anhelada paz en nuestro territorio nacional”, apartes de la carta que le envió el hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’ al juez.

“De manera respetuosa le solicito el levantamiento de las medidas restrictivas que recaen a este servidor de la paz, como también oficializar a los diferentes órganos judiciales para no tener inconvenientes en mis desplazamientos para cumplir con la labor designada por el alto comisionado para la paz, doctor IVÁN DANILO RUEDA RODRÍGUEZ”.

Del mismo modo, pidió que todo el proceso se desarrollará de manera reservada para que los supuestos enemigos de la paz no afectaran el proceso.

“También quiero manifestarle como reza en la resolución en el artículo 2 la labor que voy a desempeñar es de carácter reservada para evitar que enemigos de la paz pueda entorpecer mi labor asignada”, en los apartes del documento conocido por W Radio.