Juez dice que notificó al Gobierno sobre eventual libertad de ‘El Gatito’

El juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Orlando José Petro, quien le concedió la libertad a Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatito’, argumentando que estaba siendo solicitado como facilitador de paz, le entregó a la W Radio tres oficios con los que habría notificado desde mediados de enero al Gobierno Nacional, sobre la eventual libertad del hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’.

Entre los documentos se encuentra uno especialmente dirigido a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el que le advirtió lo siguiente.

“Por medio del presente auto, me permito notificarle lo que este despacho por auto de la fecha resolvió:

Se encuentra anexado al expediente solicitud de cumplimiento a la Resolución 075 de 22 de diciembre de 2022, emanada por el departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia- Alto Comisionado para La Paz, mediante el cual se delega a Jorge Luis Alfonso López como facilitador de los procesos de paz, con grupos armados ilegales. En consecuencia, requiere el levantamiento de las medidas restrictivas que pesan en su contra, para llevar a cabo la misión”.

W Radio también tuvo acceso al oficio que le envió a Jorge Luis Alfonso López sobre esta situación.

“Así las cosas, previo a estudiar la viabilidad de su solicitud, este despacho DISPONE oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica- Alto Comisionado para la Paz, Dr. Iván Danilo Rueda Rodríguez, remita a este despacho la providencia original, mediante el cual autoriza al señor Jorge Luis Alfonso López, para que “contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, apartes de la notificación de la juez.

Sigue viva la polémica por la libertad del hijo de alias ‘La Gata’, pues el Gobierno Nacional por medio de un comunicado emitido por la Oficina de Alto Comisionado para la Paz publicó lo siguiente “la OACP no ha ordenado ni ha solicitado libertad u otorgamiento de suspensión de medidas de aseguramiento del señor López, quien seguirá privado de la libertad y sujeto a las disposiciones del juez competente hasta cumplir con su sentencia judicial. El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. No hay ningún decreto firmado que pida la libertad del señor López”.