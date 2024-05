Día de Star Wars, ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Star Wars es una franquicia de películas creada por George Lucas en 1977, que muestra una galaxia ficticia de mundos desconocidos, naves espaciales y rescates en el universo.

Asimismo, es protagonizada por los personajes imaginarios Luke Skywalker, Han Solo, la Princesa Leia, Chewbacca, C-3PO, R2-D2, Darth Vader y Obi- Wan Kenobi.

La franquicia fue un rotundo éxito en taquilla, ya que recaudó más de 700 millones de dólares y en cuestión de tiempo logró sacar secuelas de películas, juguetes, canciones, videojuegos, comics, figuras de colección, entre otros. Logrando así, tener millones de fanáticos por todo el mundo.

En algunos países, el 4 de mayo, se catalogó como el Día de Star Wars, un evento dónde se reúnen cientos de fanáticos a compartir su gusto por la franquicia. Este día se celebra de varias formas en todo el mundo.

Se organizan maratones de películas de Star Wars

Se emiten podcasts y streamings

Se emiten especiales en canales dedicados a la franquicia

dedicados a la franquicia Diferentes tiendas lanzan ofertas

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars?

Este día surgió debido al juego de palabras en inglés. Es decir, existe una frase muy famosa y característica de la saga de películas, dicha por el jedi: “May the force be with you”, traducida en español como “¡Que la fuerza te acompañé!”.

De este modo, la forma en cómo se pronuncia “May the force be with you” y la fecha “May the 4th (fourth) be with you” tienen una similitud fonética.

A raíz de esto, desde el año 2011, en medio del festival de cine de Toronto Underground Cinema, muchos de los fanáticos establecieron el 4 de mayo como el Día de Star Wars, una fecha para rendir homenaje a la franquicia que marcó la infancia de muchos.