Queremos hacer historia, les pido que nos sigan apoyando: Linda Caicedo

Contrarreloj habló con la talentosa futbolista Linda Caicedo, acerca de su proyección profesional para el año 2023, en donde la Selección Colombia afrontará el Mundial, con la idea de revalidar todo el progreso alcanzado por el fútbol femenino del país en los últimos años.

Colombia tendrá la próxima semana una serie de juegos amistosos en México donde podrán enfrentar a varias selecciones que también participarán en la cita mundialista.

“Tuvimos nuestro primer micro ciclo ahora en enero, fue complicado por la pretemporada, el equipo se mostró muy feliz por lo que hizo y ahora en México esperamos tener buenas actuaciones y llegar bien al Mundial”, explicó.

La delantera destacó el trabajo táctico, ofensivo y de definición que se viene adelantando en las últimas jornadas de entrenamiento de cara a superar las debilidades mostradas en la pasada Copa América.

Para la jugadora colombiana el tema mental es vitral para poder aspirar a pelear el título en la Copa del Mundo.

Linda Caicedo. Foto: W Radio Ampliar

“Mentalmente debemos estar muy fuertes y preparadas. Cada jugadora debe asumir su parte mental y los objetivos que quiere alcanzar”, señaló.

Finalmente, Caicedo señaló que su futuro aún está por definirse, pero enfatizó que le gustaría estar en dos de las grandes ligas del mundo.

“Hay muchas ligas importantes, entre ellas la liga de España e Inglaterra, las admiro mucho y me encanta el juego. Debo asociar en cual me iría mejor y en donde me llevaría menos tiempo la adaptación”, agregó.

“Les agradezco a todos por el apoyo, los invito a que nos sigan apoyando en el 2023, queremos hacer historia, pero no será posible si no nos apoyan”, finalizó