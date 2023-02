Es un trabajo de gran responsabilidad: colombiana en la misión Artemis II para NASA

El programa Artemis de la NASA, que busca el regreso del hombre a la Luna, nombró a la ingeniera colombiana Liliana Villarreal como la encargada de la recuperación de la cápsula en el mar en su regreso al planeta Tierra, informó este miércoles la agencia federal estadounidense.

Por este motivo, La W conversó con la protagonista de esta historia: Liliana Villarreal, quien se refirió a esta misión, pero además, al papel de la mujer en la NASA, los proyectos venideros en el departamento y también, sobre cómo llegó a ser parte de esta agencia espacial.

“Había trabajado antes en una división aeroespacial, entonces yo sabía que ellos (NASA) querían trabajar en Florida y ese era mi sueño, trabajar en la NASA. Entonces tuve la suerte de que me llamaron y me dieron la oportunidad de ir a aplicar en Florida; fui a hacer la entrevista y ese mismo día me escogieron. Estaba feliz, emocionada y casi lloré”, explicó sobre su llegada.

Por otro lado, explicó de manera general en qué consiste su trabajo para la misión que fue desginada: Artemis lll. “Tenemos gente que estará a dentro de la capsula, yo soy responsable de que cuando aterrice la cápsula en el Pacifico, rescatar a los astronautas y llevarlos por helicóptero al barco en donde habrá un hospital” para la revisión de estos profesionales, contó.

De igual forma, que “es un trabajo muy grande, de grande responsabilidad y el día que los saquemos de la cápsula voy a poder respirar”, dijo.

Así mismo, explicó en qué consiste precisamente la misión de la que hace parte. “Esta misión es para verificar que la capsula, que es diferente a la primera (que no tenía gente), funciona correctamente, que la gente pueda respirar y comer allí. Estamos haciendo otro vuelo de prueba para tener la confianza de aterrizar en la luna con Artemis lll (esta misión es la Artemis ll), necesitamos que la cápsula cumpla las funciones para poder hacerlo y es muy importante porque sería la primera vez que una mujer llegaría a la luna (en Artemis lll); yo quiero ver a una mujer en la luna”, puntualizó.

Finalmentem la ingeniera colombiana habló sobr eel papel que la mujer desempeña en la NASA, dejando evidencia de que es una labor relevante para la agencia.

“La gente no se da cuenta cuántas mujeres hay en la NASA y cuántas son ejecutivas, casi la mitad son mujeres. Lo que nosotras podemos ver es que en el Gobierno de EE.UU y la NASA, si eres buena trabajadora e inteligente, puedes seguir adelante; no importa de dónde vienes, tu raza o tu idioma, si trabajas muy duro siempre vas a seguir adelante. Yo trabajo con muchas mas hispanas, dentro de estas más colombianas”, sentenció.

