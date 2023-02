Decir que las EPS son prestadoras de servicio es lo mismo que eliminarlas: Acemi

Paula Acosta, presidenta de Acemi, se pronunció en La W sobre la reforma a la salud radicada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el futuro de las EPS.

Cabe resaltar que, según el proyecto, las EPS que permanezcan en el sistema de salud durante la transición dividirán progresivamente sus instituciones de prestación de servicios. En ese sentido, se cambia el rol de las PES, migrando de la administración de los recursos del sistema a ser Instituciones Prestadores de Salud (IPS).

De acuerdo con lo anterior, la presidenta de Acemi explicó que “el sistema de aseguramiento actual que se ha construido durante 60 años desaparece y se crea un nuevo sistema donde se reinicia con todos los procesos comenzando desde la adscripción a unos centros de atención primaria que se adaptarán al país para que sea el punto de entrada”.

En la misma línea mencionó que: “Se mantiene el nombre de la EPS, pero no se mantiene el nombre como asegurador, se desdibuja la gestión de riesgo en salud. El nombre EPS lo mantendrán con funciones limitadas, de prestadores de servicios y consultoría o de asesoría”.

Señaló que hay un desconocimiento dentro del articulado sobre lo que se requiere para hacer los procesos de referencia contra referencia.

“Es decir si se necesita una atención más compleja alguien tiene que llevarlo a esa atención mas compleja y si necesita una atención de laboratorio alguien lo lleva a una atención más sencilla y eso es algo que hacen las EPS”, añadió.

Acosta aseguró que “decir que las EPS son prestadoras de servicio es lo mismo que eliminarlas. El punto de entrada para la atención de los colombianos no serán las EPS serán estos centros locales de atención primaria en salud que conformarán la red y se tendrán que coordinar con 5 instancias diferentes”.

No obstante, mencionó que, pese a que la expectativa sobre el rol de los centros de atención es alta, “no están construidos, no cuentan con personal, no están dotados y tampoco tienen procesos”.

Frente a lo anterior advirtió que dentro del proceso de transición hay mucha “improvisación”.

Por otro lado, aseveró que no se está avanzando en términos de equidad, “hay un retroceso importante en derechos que ya tenemos adquiridos los colombianos como la libre elección de EPS y eso ha hecho que este sector de aseguramiento también se vaya consolidando”.

Para finalizar mencionó que dentro del plan presentado no hay un tiempo determinado para la transición y son más de 51 millones de personas que están entre los regímenes privados y contributivos.

