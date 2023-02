Las EPS que van a desaparecer son las que están quebradas: director ADRES

El director de la ADRES (administradora de los Recursos del Sistema Genral de Seguridad Social en Salud), Félix León Martínez, habló para contrarreloj para contar detalles de la reforma a la salud y los impactos que tendrá en los servicios de atención médica en el país.

La entidad será la encargada de administrar los recursos de la salud y determinara los giros que el Estado debe realizar a las clínicas y hospitales para la prestación del servicio de salud en el país, en caso de ser aprobado el texto de la reforma radicada el pasado 13 de febrero en el Congreso de la República.

Uno de los argumentos que según el director de la ADRES tiene a su favor el Gobierno Nacional para llevar a cabo la reforma a la salud, tiene que ver con la disposición a nivel mundial acerca de la prestación de los servicios, pues según el funcionario, no es ético desde ningún punto de vista que las personas puedan acceder a un servicio de salud de calidad solo sí cuentan con los recursos económicos suficientes.

“En este sistema nuevo no habría planes complementarios, la salud en el futuro debe ser pensada en la igualdad del servicio”, señaló.

El funcionario también hizo en énfasis en la importancia de implementar mecanismos de atención primaria con el fin de garantizar el acceso al sistema de salud.

“Los centros de atención primaria deben ser el centro mismo de la atención en salud. Deben tener médicos, odontólogos, enfermeras, todo lo necesario para atender las necesidades básicas y manejar todos los programas de prevención en el barrio, es un trabajo que involucra realmente a la comunidad. Además, serán los encargados de aprobar todos los tratamientos a los pacientes”, explicó

Sobre el manejo de los dineros públicos para la atención en salud de los colombianos, señaló que, “los alcaldes van a ser los responsables de organizar los centros de atención primaria pero no van a manejar los dineros, no van a tener esa autonomía y esto será directamente contralado por la Nación.

Frente al tema de las cuotas moderadoras aseguró que, “el Estado no puede usar los pagos de las cuotas moderadoras para definir si los ciudadanos tienen o no derecho al servicio, por eso no habrá este tipo de cobros, la salud es un derecho fundamental”.

La reforma laboral propone que la prestación del servicio de salud en el país se haga a través de las denominadas Redes integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS), en ese orden destacó la importancia que adquiere garantizar el pago de los salarios y derechos de los trabajadores de la salud.

“Vamos a garantizar que los hospitales públicos tengan los recursos para el pago de los trabajadores de la salud. Eso tiene un costo financiero que tiene calculado la reforma”, agregó.

Finalmente fue enfático en asegurar que las EPS que tengan un buen comportamiento frente al tema financiero y en la prestación del servicio no corren riesgos inmediatos y que solo aquellas que presenten crisis en estos aspectos desaparecerán.

