Petro expuso sus políticas en plaza pública: habló de reformas pensional y laboral

En un discurso de un poco más de una hora y dado desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro explicó las reformas que encabezarán el cambio en su Gobierno.

La reforma tributaria, la reforma pensional, laboral y de salud son los cambios más urgentes que, según el presidente Petro, el país necesita.

En un primer momento, el jefe de Estado se refirió al cambio, la palabra central de este Gobierno, asegurando que el cambio fue por lo que votaron millones de personas, “no puede ser un cambio profundo, lleno de mentiras y maquillajes. Debe existir un cambio profundo”.

Tras esto, el mandatario inició con la explicación de sus cambios, uno de ellos la reforma pensional, “unas personas cotizan en los fondos privados de pensiones y otras que no logran formalmente no pueden cotizar. Hay dos mundos. En el segundo, donde no hay salario sino rebusque, los viejos y las viejas, según la ley, no tendrán pensión. Está diseñada así”, dijo el mandatario. En ese mismo sentido, aseguró que los ‘señores’ banqueros del país no ‘lo quieren’ por querer esta reforma pensional.

El jefe de Estado también calificó como injusto el actual sistema de pensiones. “El dinero de los cotizantes queda guardado durante 20 o 30 años en los bancos, bajo control y uso de los dueños de los bancos, no los dueños de las cuentas de ahorro, solo enriquece a dos banqueros. Qué triste historia de injusticia”.

Por otra parte, Petro habló de la reforma laboral que también será presentada en el Congreso, asegurando que Colombia es uno de los países con más explotación laboral. Por eso, dentro de su propuesta está la de modificar el pago de las horas extras, ya que entre semana después de las 6 de la tarde se pagaría está adición al salario, lo mismo que los sábados y domingos.

Petro también habló de la dignidad de la mujer en el ambiente laboral, “una reforma laboral la condenó a estar sujeta a un patrón, a tener contratos de tres meses. Eso no es dignidad, así no se construye riqueza. La reforma trata de la dignidad del trabajador y la trabajadora y la estabilidad laboral”.

Por supuesto, el mandatario una vez más se refirió a la reforma a la salud, asegurando que en Colombia nunca ha habido un sistema de salud preventivo y menos en las zonas más pobres del país. De igual manera indicó que se tendrán Centros de Atención Primaria que además estarán garantizados bajo el presupuesto nacional.

Por otra parte, se refirió a lo que sucedió con el hospital San Juan de Dios en Bogotá, “la cuna de la salud, el San Juan de Dios y luego el Lorencita Villegas se acabaron con el negocio de la salud”, dijo el mandatario.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que, “el cambio no consiste en solo ganar unas elecciones sino en movilizarse permanente. La sociedad es la sociedad que está viva, la que se moviliza”.

En ese mismo sentido, pidió al Congreso aprobar las reformas, “que buscan más justicia y que la gente pueda acceder a igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos. Es el Congreso el que tiene la última palabra, cumplimos con una responsabilidad que es hacer unas reformas y presentarlas. Dictador me llaman, cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso como una democracia lo requiere. Debo advertir que, si las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es no construir los caminos de un pacto social ni de la paz”.

