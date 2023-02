Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la salud, ¿qué dicen en el Congreso?

Finalmente fue radicada en el Congreso de la República la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro que busca hacerle un revolcón a todo el sistema para priorizar la cobertura, la atención y la prevención de enfermedades.

Una vez conocido el proyecto al presidente le han llovido críticas por la presunta intención, según dicen sus críticos, de acabar con las EPS, por el manejo de los recursos y porque busca darle un papel protagónico a la Nueva EPS que es una entidad que tiene billonarias deudas.

Por este motivo, para Sigue La W dialogaron Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático y Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico.

El senador del Centro Democrática inició explicando que la reforma se planteaba como una situación preocupante para el país.

“ Entre más uno lee, sale más preocupado , nos decían que no iba a pasar nada con las EPS pero nos dan una reforma que replantea todo el sistema y la piedra angular de este son las EPS; las colocan para hacer una función muy diferente a la que ya hacen”, explicó.

Por la misma línea meniconó que otro de los temas coyunturales del articulaedo es el tema de ka transición. “No lo explican (cómo será la transición), lo más grave es que hoy tenemos unas entidades que no solo asumen perdidas sino que además intermedian”.

Así mismo, se refirió al tema de las auditorias que hoy en día hay EPS que sí hacen. “Hoy el estado no tiene la capacidad de auditar, vamos a tener un desorden y un problema si nosotros no tenemos una claridad de que el estado vaya a resistir las pérdidas de un sistema”, enfatizó.

Adicionalmente, explicó que en efecto en Colombia hay un problema de acceso a la salud sobre todo en las zonas rurales, a las que denominó como la ‘Colombia profunda’.

“Es cierto, tenemos un problema de acceso a un sistema en lo rural, en la Colombia profunda, pero no por eso tenemos que destruir lo que funciona bien para poder arreglar lo que pasa en estos lugares”.

Finalmente se cuestionó sobre el papel del Gobierno. “Uno no entiende si este Gobierno está improvisando, mandan una reforma a la salud con una reforma laboral dentro de esta de salud; no se sabe entonces”, sentenció.

Por otro lado, Sigue La W también conultó a quienes son partidarios de esta reforma, por este motivo Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, se refirió a la coyuntura nacional.

“El compromiso del presidente y de nosotros como Pacto Histórico es contribuír a que hayan reformas y que disminuyan las barreras de acceso a la salud, así la población no conozca de manera explicita (la barrera de acceso), la padece cotidianamente”, ya que “la mayoría no accede a planes privados de salud y la gente que la busca lo hace porque necesita que lo atiendan bien, y si hacen esto es porque el régimen general no lo permite”, enfatizó.

Con respecto a las EPS fue my puntual y explicó que “el pueblo colombiano ha dicho que necesita superar las barreras burocráticas de las EPS y eso es lo que se quiere corregir”.

Adicionalmente hizo referencia a los Centros de Atención Primaria en donde los posicionó como ‘una puerta de entrada’.

“Para que haya un buen tratamiento debe haber un buen diagnóstico. A través de ellos será la puerta de entrada a la población para que haya un ejercio de prevención en salud y en ese sentido se podrá identificar la condición de salud en la que se encuentra la población, luego se tendrían que conectar con instalaciones de mediana y gran complejidad”, explicó.

Finalmente, sobre las auditorias fue tajante y dijo que “No podemos plantear como tema menor los actos de corrupción que hemos venido padeciendo”, sentenció.

