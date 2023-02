Video: Primeras palabras de Piqué sobre Shakira tras su separación

Shakira y Gerard Piqué. (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El exfutbolista Gerard Piqué, quien hizo parte del FC Barcelona en su época más ganadora, fue entrevistado por el tiktoker y youtuber John Nellis, quien le preguntó sobre sus proyectos en la actualidad como The Kings League.

No obstante, al ser preguntado sobre cuál es el contacto en su celular más famoso que no haga parte del mundo fútbol, Piqué no dudó: “Shakira, quizás. Fue mi pareja”.

A propósito, destacó que la colombiana es la que tiene más seguidores las diferentes redes sociales, pero también reveló que tiene el número de Cristiano Ronaldo, quien fue su rival deportivo durante varios años.

“Si no está relacionada con el mundo del fútbol, porque en fútbol Cristiano es el más seguido del mundo”, aseguró.

Y es que estas declaraciones de Piqué llegan un mes después de que Shakira sacara un nuevo éxito musical junto al productor musical Bizarrap, canción que cuenta con más de 300 millones de visualizaciones en YouTube.

Asimismo, explicó por qué no vio el Mundial de Qatar 2022, ni siquiera la fina, señalando que los últimos meses han sido muy difícil para él, por lo que necesitaba tomar unas vacaciones.

Por otro lado, se refirió a si Lionel Messi algún día estaría en The Kings League, pero aseguró que para el argentino “eso sería muy fácil”.