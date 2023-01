Gerard Piqué publicó su primera foto junto a Clara Chía y las redes estallan

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué publicó su primera fotografía con Clara Chía, su nueva novia, a través de su cuenta de Instagram.

A pesar de que no hay claridad sobre la fecha de inicio de la relación, todo indica que el noviazgo se habría consumado el año pasado. Desde entonces, la pareja había mantenido su relación por fuera de las redes sociales tras el escándalo que se destapó por la separación con la cantante colombiana Shakira.

Piqué, quien usualmente solo comparte fotografías suyas en Instagram, tomó la decisión de compartir su amor con Chía Martí unos días después de la canción de Shakira con Bizarrap, en donde la barranquillera lanzó varias indirectas para el exfutbolista.

La imagen a pocos minutos de ser publicada ya alcanza los 900.000 me gusta y cuenta con más de 100.000 comentarios, en donde aprovecharon para recordarle al exfutbolista la relación que sostuvo con Shakira.

“Claramente es un Twingo”, “¿Esta es Clara Chía o la abogada?”, “Es igualitica que tú”, “La Twingo y el Cassio”, “Sin miedo al éxito”, “Lo que comienza con cuernos termina con cuernos”, son algunos de los comentarios de la publicación.

Vea la primera foto de Piqué y Clara Chía a continuación:

Las indirectas de Shakira a Piqué y Clara Chía en su nueva canción:

Shakira lanzó su nueva canción ‘BZRP Music Session #53′, junto al productor argentino Bizarrap el pasado 11 de enero y no tardó en causar viralizarse en redes sociales por su icónica letra, pues es evidente que se trata de una ‘tiradera’ a su expareja, Gerard Piqué.

La cantante sorprendió a sus seguidores con la referencia a la que sería el nuevo amor del padre de sus hijos: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú”.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique (…). Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, continuó.

La canción de Shakira y Bizarrap batió récords en Youtube

La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap batieron récord con “Bizarrap Music Sessions #53″, tema que en poco más de veinticuatro horas logró casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a “Despacito” (2017), de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

Con 63.736.321 de visualizaciones el tema de la colombiana se convirtió en un solo día en el mejor estreno latino de la historia de Youtube. El primer millón de la “BZRP Music Sessions #53″ se alcanzó en apenas 8 minutos.