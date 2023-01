Piqué, otro de los ‘perrateos’ del Carnaval de Barranquilla 2023

No para el ‘boom’ y tendencia mundial que provocó el lanzamiento de la última canción de Shakira, la cual contó con la producción del argentino Bizarrap, titulada: ‘Sesión 53′.

En esta melodía, la artista barranquillera se despacha contra su expareja sentimental, el exfutbolista español Gerard Piqué, a través de una serie de mensajes donde expresa su desamor, rabia y despecho.

En la tierra natal de Shakira, Barranquilla, este videoclip llegó en una época de vísperas de Carnaval, donde el ‘perrateo’, el jolgorio y la ‘mamadera de gallo’ del barranquillero se incrementan mucho más.

Y de tales pitorreos, sin duda, no se escapará Piqué, sabiéndose desde ya que muchas de las tradicionales letanías que se escucharán, las típicas frases carnestoléndicas y las infaltables camisetas estampadas con frases ‘recocheras’, apuntarán al catalán.

Mensajes como: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, “una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “perdón que te sal… pique” o “yo valgo por dos de 22″, ya empiezan a ser tenidas en cuenta por todos aquellos que en tiempos de Pre y Carnaval “le sacan el jugo” a cada situación de la cotidianidad.