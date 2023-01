Las indirectas de Shakira a Piqué y Clara Chía en su nueva canción: dijo sus nombres

Acabó la espera, Shakira finalmente lanzó su nueva canción ‘BZRP Music Session #53′, junto al productor argentino Bizarrap este 11 de enero y no tardó en causar viralizarse en redes sociales por su icónica letra, pues es evidente que se trata de una ‘tiradera’ a su ex pareja, Gerard Piqué.

Recordemos que la colombiana y el exjugador del F.C Barcelona, fueron el epicentro de un lío mediático que trascendió fronteras tras su separación, pues mientras que al principio se creyó que solo se trataría de una ruptura más en la farándula, empezaron a salir a la luz algunas supuestas infidelidades por parte del deportista.

Además de esto han estado en el ojo de la opinión pública tras anunciarse, el pasado 1 de diciembre que la artista se radicaría con sus hijos en Miami, mientras que Piqué se quedaría en España junto a su nueva novia, Clara Chía.

La canción estuvo plagada de indirectas

El último sencillo compartido por la artista, ‘Monotonía’ junto al cantante urbano Ozuna, fue una bachata que simbolizó el primer paso para que sus seguidores comprendieran que la barranquillera había quedado muy afectada ante la situación y que no habían quedado en tan buenos términos como muchos aun conservaban la esperanza, dando detalles de lo que sintió junto a él por medio de una bachata que ahora se escucha a nivel mundial.

Es por esto que, desde el anuncio de esta nueva canción, los internautas no tardaron en llenarse de expectativas expresándole a la famosa la emoción que sentían por ver este nuevo sencillo que saldría de la mano del reconocido productor musical, Bizarrap.

Pues desde el primer momento, y como es costumbre en las sesiones del argentino, se pudo vislumbrar que se trataría de una ‘tiradera’ donde la mujer diría todo lo que no ha dicho hasta ahora, lanzando indirectazos no solo del exjugador sino también hacia su novia su novia.

Así lo podemos ver en cada una de las estrofas de esta memorable canción. De las estrofas que más han señalado es en la que haría referencia al estado en que estuvo su relación con el futbolista.

“Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba, fuiste tú peor versión”, reza una parte de la canción. Sin embargo, un juego de palabras con el nombre de Piqué habría sido una señal.

Lo dejó fluir todo y con nombres propios

La cantante sorprendió a sus seguidores con la referencia a la que sería el nuevo amor del padre de sus hijos: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú”.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique (…). Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, continuó.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar en redes sociales, donde dijeron que lo había dejado “descansando en paz”.

“Sacada del estadio”; “La más, se tenía que decir y se dijo”; “Mucho con demasiado”; “Tiró más beef que residente”; “Vuela alto Piqué”; “Cero indirectas, todas directas”; “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”; “Agárrate Piqué que se vino el fuego”, “Agárrate”; escribieron.