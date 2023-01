Nueva canción de Shakira y Bizarrap: letra completa y detalles de su lanzamiento

Shakira y Bizarrap lanzaron su última producción, “BZRP Music Session #53″, este miércoles 11 de enero, luego de haber anunciado a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista la fecha en que se publicaría en plataformas digitales.

La canción llegó al público, luego de la controversia ocasionada por su separación del exjugador del F.C. Barcelona a mediados del 2022. La barranquillera relató, acompañado de ritmos pop, lo que habría sido su relación con el padre de sus hijos, Milán y Sasha.

Detalles sobre la letra

“Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, es uno de los mensajes con los que inició la artista. A poco tiempo del lanzamiento del video oficial en YouTube, ya cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones en la plataforma de video.

Tras su publicación, los comentarios de los seguidores de la artista no tardaron en llenar sus publicaciones en redes sociales. Pues, en apartados de la canción mencionó temas controvertidos sobre su vida como su problema con la Hacienda española por la supuesta evasión de impuestos.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique (…). Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, reza una de las estrofas del tema.

Lanzamiento y recepción

Esta canción refleja una nueva faceta en la carrera artística de Shakira, luego del lanzamiento de ‘Monotonía’ junto al cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro, el 19 de octubre del 2022.

Vale la pena recordar que, en este sencillo, Shakira sostuvo un corazón entre sus manos para referirse a la difícil situación sentimental que atravesó con el barcelonés.