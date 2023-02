¿Dieta de eliminación para sanar? La experta Pilar Restrepo explica en qué consiste

Este 16 de febrero pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más la experta en medicina familiar y nutricional, Pilar Restrepo para hablar sobre una dieta que ha comenzado a surgir en el mundo de la salud: la dieta de eliminación para sanar. ¿En qué consiste?

Restrepo inició explicando que este método o esta dieta “se usa tanto en media funcional y convencional cuando consideramos enfermedades asociadas a alergias, como por ejemplo la sensibilidad a la proteína de la leche en los bebés”.

Además, que diferente a lo anterior, esta dieta también es “antinflamatoria que le enseña al paciente a entender cuál es el camino” en materia de alimentación.

Por la misma línea, explicó que es un método que consiste básicamente en 21 días: “Son 21 días en los que se va hacer la dieta, se hace luego de esto una reintroducción e identificación de síntomas” en los que la idea sería análisar luego de volver a una dieta normal, qué alimentos ‘no funcionarían’.

¿Qué alimentos se ‘eliminan’ en esta dieta?

La experta también hizo una explicación sobre los alimentos que se deberían evitar en este tipo de dieta.

“En mayor o menor grado vale la pena es hacerlo muy bien en los primeros 21 días porque eso ayuda a identificar detonantes. Es mejor ser estricto en esos 21 días, que no mejorar nunca. Los alimentos que se deben evitar son gluten de cualquier tipo, el maíz, los cerales, las avenas, las nueces, la soya, las carnes rojas, los mariscos, el mani y el huevo”, puntualizó.

Poerque según explica Restrepo, es una dieta que “no contiene lácteos, no contiene gluten, no contiene huevo y no se permiten estimulantes como la cafeína y el alcohol, además no hay soya, no hay carnes rojas, ni carnes de cerdo, entonces cuando uno le dice eso a los pacientes, se preguntan qué comer, pero hay varias opciones, eso nos da conciencia de cómo reparar nuestro cuerpo”, sentenció.

Si desea saber más de este tipo de dieta escuche la entrevista completa a continuación: