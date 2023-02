Funcionarios de la Alcaldía de Turbo, Antioquia: “llevamos 3 meses sin salario”

Funcionarios de la Alcaldía de Turbo, Antioquia, denunciaron una situación financiera que viven cerca de 347 empleados de esta administración. De acuerdo con los señalamientos les deben varios meses de salario y les han pagado de forma intermitente desde agosto de 2021.

La secretaria de Sintraestatales y vocera del bloque sindical de la entidad, Patricia Chica Ospina, aseguró en Sigue La W que “llevamos 118 días sin haber recibido los salarios de noviembre, diciembre y enero”.

“El alcalde Andrés Felipe Marulanda no se ha sentado a establecer mesa de concertación con el bloque sindical, aunque esta solicitud fue hecha el mismo día que instalamos el cese de actividades, el pasado 20 de octubre. No hemos recibido ninguna respuesta por parte de la Alcaldía”, señaló. Además, explicó que este es el quinto cese de actividades que realizan.

La vocera del bloque sindical también advirtió que muchos de los empleados afectados se cuentan suspendidos de las EPS debido a que la Alcaldía no ha cancelado la seguridad social de los funcionarios.

Entre ellos, Jaime García, vicepresidente de Sinditratur, quien aseguró en Sigue La W que debido a que se encuentra suspendido por parte de la EPS a la que está afiliado, no se ha podido realizar dos procedimientos médico.

“Llevo meses que vengo suspendido, no he podido realizarme estos servicios. Me han remitido varias veces a talento humano, pero no me han dado solución (…) esta dificultad ya tocó fondo”, manifestó.

Así mismo, contó que han realizado las respectivas denuncias ante el Ministerio del Trabajo, a la Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no han recibido una solución oportuna.