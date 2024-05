El Gobierno Petro ha hecho un manoseo asqueroso con la ilusión del cambio: Claudia López

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, conversó en La W sobre su decisión de renunciar al partido Alianza Verde en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la entrevista, la exalcaldesa lanzó varios dardos contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y explicó por qué hubo una ruptura en su relación con el primer mandatario.

Asimismo, destacó que se arrepiente de haber dado su voto a Gustavo Petro por los escándalos de corrupción que se han dado a conocer durante su mandato.

“La verdad tras dos años de gobierno del presidente Petro ha sido más el sectarismo, los escándalos de corrupción, la división, la polarización y la no atención a los problemas”, dijo para iniciar.

Por otra parte, señaló que “es doloroso ver el manoseo tan asqueroso que han hecho de la palabra y de la ilusión de cambio en este Gobierno”.

¿En qué momento se decepcionó del presidente Gustavo Petro?

En cuanto a las razones que la llevaron a separarse del presidente Petro, la exfuncionaria explicó que “en 2018 cuando era senadora y llegó la segunda vuelta, con el profe Mockus hicimos un acto de 10 mandatos ciudadanos (…) esa fue nuestra propuesta al presidente Petro y ahora mismo el Gobierno es todo lo contrario. Ha botado a la caneca uno por uno los 10 mandatos ciudadanos que le propusimos”.

Además, señaló que “este es el Gobierno del sectarismo, de amenazar la Constituyente, de amenazar a sus oponentes, de dividir al país, de la corrupción. Es una absoluta decepción, es un manoseo asqueroso lo que el Gobierno del presidente Petro ha hecho con la ilusión de cambio que tenemos tantos colombianos”.

López también mencionó que el Gobierno Petro va a pasar y “todos los colombianos vamos a encontrar un camino que solucione los problemas, que encuentre los acuerdos y que ejecute las soluciones”.

Por último, fue tajante al decir que “el cambio no era para robar, no era para dividir, el cambio no era para hacer politiquería y corrupción, el cambio era para hacer un gobierno transparente y de unidad”.

Escuche la entrevista completa a continuación: