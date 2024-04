¿Nueva modalidad de robo? Estudiantes denuncian que los señalaron de vendedores de drogas

Bogotá

En diálogo con La W, Camilo*, quien es estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá, relató las circunstancias en las que a él y dos de sus compañeros les robaron sus pertenencias a las afueras de la institución.

“Yo me dirigía a buscar a mis compañeros para ir a almorzar entre 3:00 y 3:20 de la tarde (…) minutos después, llegaron dos chicas a preguntarnos si nosotros consumíamos drogas o si éramos expendedores”, contó.

Posteriormente, Camilo* aseguró que estas personas llamaron a un tercero, con quien comenzaron a amenazarlos, así como los requisaron y revisaron sus celulares.

“Uno de mis amigos se puso muy molesto y una de ellas empezó a amenazarlo (…) dijo que, si seguía así de nervioso, nos iban a hacer daño. Nos empezaron a revisar WhatsApp y cada una de las redes sociales, pensando que éramos vendedores”, contó el estudiante.

De esta forma, según el relato, las personas que abordaron a los estudiantes “decían que estaban buscando a los chicos que están vendiendo” y, con esa excusa, decían que eran sospechosos.

“Nos hicieron caminar hasta Compensar de la 13 (…) tomaron la maleta de mi compañero, que tenía un computador portátil”, agregó el estudiante víctima de robo.

Sobre cómo los delincuentes lograron coaccionarlos, el estudiante respondió: “Nos empezaron a amenazar de muerte, de que, si no hacíamos lo que ellos decían, le iban a hacer daño a mi amiga con la que estábamos”.

Además, el estudiante reveló que una de estas personas le mostró un arma.

“Ellos decían: ‘Ustedes hagan caso si no quieren que les hagamos daño. En total, tenemos 25 personas que están buscando a las que nos están quitando el negocio aquí en este parque (…) si nos toca romperles los celulares y el computador, lo hacemos’. Decían que no podíamos ver hacia atrás, que, si volteábamos la cara, me hacían daño a mí”, relató Camilo*.

Finalmente, el estudiante reveló que les robaron los celulares y la maleta con el computador portátil.