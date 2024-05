Minoría petrista impone decisiones en partido Verde y eso es insostenible: Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su renuncia al partido Alianza Verde en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que tiene en la mira a al menos dos de sus militantes por las declaraciones de Sneyder Pinilla: el presidente del Senado, Iván Name, y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

De acuerdo con la exfuncionaria, “he tratado de mantener una distancia respetuosa para que los que están en su turno puedan hacer su tarea, pero con lo que sabemos es más que suficiente. La verdad tras dos años de gobierno del presidente Petro ha sido más el sectarismo, los escándalos de corrupción, la división, la polarización y la no atención a los problemas”.

Asimismo, dejó claro que es posible gobernar sin corrupción y “ante todo, los principios, la coherencia, este Gobierno pasará y el país va a quedar y si seguimos así no vamos a quedar de buena situación. Esta es una decisión irrevocable, tanto de Antanas Mockus como mía. El verde, desafortunadamente ya no representa la ola verde, ya no representa eso que nos motiva estar ahí y por esto tomamos la decisión”.

En esa misma línea, resaltó que claramente el partido Verde tiene una responsabilidad política en este escándalo, “cómo se va a aliar con el Gobierno para hacer torcidos, para recibir plata, para deshonrar la bandera de la corrupción que ha sido la bandera, la causa de la ola verde. 10 o 15 años de trabajo limpio, honesto, de confianza ciudadana botadas a la caneca por unos puestos en el Gobierno”.

“El Verde no era eso hasta que se lo captó una minoría petrista que le ha impuesto a las mayorías que están en el Congreso, que llevan más de un año pidiendo lo que son, independencia (…) y no los dejan declararse en independencia porque la minoría petrista del Verde están interesados en los puestos y la plata y no en cómo le vaya al país”, añadió.

También destacó que “los límites éticos no se negocian, hay que aprender a decir que no, y eso es lo que estamos haciendo Antanas Mockus y yo”.

Por otra parte, señaló que “es doloroso ver el manoseo tan asqueroso que han hecho de la palabra y de la ilusión de cambio en este Gobierno”.

¿Cuál es su relación con Iván Name?

Sobre este punto, Claudia López dejó claro que “Iván Name fue el candidato que eligieron las mayorías del Congreso, en contra de Angélica Lozano, y ya sabemos para qué lo querían en el Congreso. Angélica no se hubiera prestado para eso jamás, esa es mi relación con él”.

De igual manera, resaltó que “la corrupción no es una excusa, es inaceptable, es un limite que no se puede aceptar”.

Por último, dejó claro que “la minoría petrista controla el aparato del partido e impone decisiones en partido Verde y eso es insostenible. Se ha conversado y siempre dicen que sí y no se toman decisiones, entonces cuando la contraparte no toma decisiones uno las toma. La ola verde ya no cabe en el partido Alianza Verde”.

Escuche la entrevista completa a continuación: