Colombiano es galardonado por NatGeo con premio al Explorador del Año: esta es su historia

Fernando Trujillo, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es un director científico miembro de la de la Fundación Omacha y parte de la Iniciativa Delfines de Río de Suramérica (SARDI).

Debido a su trabajo, el reconocido científico fue galardonado por la National Geographic Society con el premio al Explorador del Año.

Por esta razón, Trujillo pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para conversar sobre su historia.

“Es un honor gigante, no me lo esperaba. Soy el número 14 que ha sido distinguió con este premio, el primer latino”, destacó Trujillo en su primera intervención.

Además, explicó que en este premio “hay zapatos muy grandes, por ejemplo, James Cameron con lo que hizo con el Titanic”.

“Es una gran responsabilidad”, añadió.

Trujillo destacó que la National Geographic “es un amplificador en términos de comunicación y nos permite llegar a mas gente, este año vamos a sacar un documental en Disney”.

Su historia

“Yo inicio todo en la universidad muy joven viajando con dos compañeros en un avión de carga al Amazonas a estudiar los delfines, quedo enamorado y me comprometo a hacer cosas por estos animales de por vida”, relató.

Explicando, a su vez, que “este trabajo me ha llevado a hacer cerca de 70.000 km de ríos en Latinoamérica, pero también he trabajo en Asia, en la india, he estado en la Antártida y he sido muy bendecido por este trabajo que no es fácil”.

Puntualizó que los ríos en Colombia “están en cuidados intensivos” y por esto hizo un llamado para su cuidado.

Por otro lado, Trujillo relató que su trabajo lo ha llevado, también, a situaciones de riesgo en Colombia, por ejemplo, con grupos armados como las Farc. Contó que en una de sus expediciones la guerrilla se subió a su embarcación, pero al reconocerlo lo dejaron pasar.

Si desea conocer más sobre el importante trabajo de Fernando Trujillo puede visitar su Instagram oficial haciendo clic en este enlace.

