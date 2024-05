“Es el concierto de mi vida”: Silvestre Dangond sobre su show en ‘El Campín’ de Bogotá

Silvestre Dangond es considerado actualmente como uno de los principales cantantes y compositores del Vallenato de la Nueva Ola. Su primer éxito nacional llegó en el 2004 con “La colegiala”, en el 2005 había logrado acumular una fiel base de fanes conocida como los “silvestristas”.

Por esta razón, Silvestre Dangond pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su trayectoria como cantante y el ‘sold out’ en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

“No me es extraño que me pasen cosas buenas porque siempre he sembrado cosas positivas en medio de toda la turbulencia”, comentó en cantante.

Concierto en El Campín

El cantante vallenato ha pasado muchas veces por Bogotá llenando el Movistar Arena, pero nunca imagino recibir tanto cariño en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Es el concierto de mi vida por mucha razones, nunca lo desee, no se me pasaba por la cabeza que iba a tocar en El Campín, por ahí pasé muchas veces, de hecho tuve la oportunidad de llenar el Movistar Arena en 5 oportunidades, pero nunca se me pasó llenar el estadio”, dijo el artista.

Calle en Nueva York

En honor al cantante vallenato el 31 de mayo se inaugurará la calle “Silvestre Dangond Way” en Nueva York (Estados Unidos).

“No fue una llamada, ahí mismo en Nueva York me dieron la sorpresa, no me quisieron dar la noticia nunca. Tenía un programa de radio en la mañana, me mostraron el video del éxito “que no se enteren”, me hicieron varias preguntas de cuál era mi conexión con Nueva York a lo que respondí “cuando voy a Nueva York me siento despechado, me dan ganas de todo””. comentó el cantante.

Trayectoria empresarial

El artista colombiano tiene un restaurante ubicado en la ciudad de Valledupar (Colombia), llamado El Rubí. Asimismo, es un establecimiento que el cantante considera como un pedazo de su alma y recuerdo para los turistas,

“El restaurante el Rubí en Valledupar viene desde 1996 cuando mis padres me dejaron un ‘chuzo’ en la terminal de transporte donde vendían un poco de todo en comida, tenía 16 años cuando me dejaron solo, sin embargo estaba en una zona muy peligrosa, por eso lo dejé. Cuando abrí el restaurante agarré a mi madre y le dije que ella era parte de este proyecto”, dijo el artista.

“Todo lo que hago es siempre para sacarle una sonrisa a la gente”, comentó.

Vallenato a nivel internacional

“Busqué un equipo especializado en el tema, le toque la puerta a Andrés Castro, busque herramientas, sabía que no me podía quedar corto haciendo solo folclore, porque esta música no es tan universal, muchos no entienden el vallenato, por ende me tocó mostrarlo de otra forma y se logró”, dijo el cantante.

Reviva la entrevista completa a continuación: