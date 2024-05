Claudia López renunció a Alianza Verde por caso UNGRD: “Recursos públicos son sagrados”

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se sumó a Antanas Mockus y también presentó su renuncia al partido Alianza Verde en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que tiene en la mira a al menos dos de sus militantes por las declaraciones de Sneyder Pinilla: el presidente del Senado, Iván Name, y la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

Según la exsenadora, los recursos públicos son sagrados y por ello decide irse de la colectividad, teniendo en cuenta los cuestionamientos que hay sobre presunta corrupción con plata destinada a la compra de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.

“La justicia esclarecerá los gravísimos hechos de corrupción conforme a los principios del Estado de Derecho. Pero la gravedad del sectarismo, la corrupción y el abuso de poder que se revela en los recientes hechos y escándalos, me hacen imposible permanecer en el partido”, precisó.

López también expresó su inconformidad ante el rumbo que ha tomado el Verde por cuenta de la cercanía de varios sectores con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Llegué con la ola Verde que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público y me voy porque el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, agregó.