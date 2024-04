Yo aquí no estaré más allá de agosto de 2026: Petro sobre su mandato

A través de un extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno terminará justo el 7 de agosto de 2026 y no se quedará en la Presidencia como muchos lo han asegurado.

“Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará”, dijo.

De igual forma, el presidente una vez más reiteró su invitación para que la gente salga a marchar el próximo 1 de mayo.

“Este 1 de mayo que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este primero de mayo tampoco habrá gases, ni golpes, ni morirá nadie como sí sucedía antes”, agregó.

Por último, el presidente se refirió a la presunta financiación de su campaña presidencial por parte de Daily Cop.

“Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo sí es claro, buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre”, puntualizó.